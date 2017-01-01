استفاده از اسناد بالادستی در سند راهبردی جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین معزی در همایش تهیه و تدوین برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر در جزیره کیش با اشاره به اینکه هر سازمان و جمعیتی مراحل رشد و تکامل خود را طی می کند، افزود: جمعیت هلال احمر ۹۳ سال پیش متولد شده و در این فاصله سعی شده که به طور دقیق مراحل رشد، بلوغ، تکامل، نشاط و مثمر ثمر بودن آن طی شود.

وی درباره معنا و زندگی بخشیدن به افراد، گفت: اگر جمعیت را یک موجود انسانی در نظر بگیریم و به زندگی فرد بنا و معنا نبخشیم آن فرد رو به زوال و نابودی خواهد رفت.

حجت الاسلام و المسلمین معزی ادامه داد: دین و معرفت دینی به زندگی معنا می بخشد و این مهم بایستی در برنامه های جمعیتی چون هلال احمر مورد استفاده قرار گیرد، چراکه معنا بخشیدن به هر موجودی بسیار مهم است.

برنامه ریزی به حیات یک سازمان دوام می بخشد

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر برنامه نویسی و برنامه ریزی را فصل بهار و حیات یک سازمان عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی به حیات یک سازمان دوام میبخشد و در برنامه ریزی ها باید فراتر از محدوده ای که در آن قرار داریم، فعالیت کنیم.

وی به عدم نگاه جزیره ای به فعالیت های جمعیت اشاره کرد و یادآور شد: به صورت متحد برای یک ارگان منظم و زنده فعالیت میکنیم و برنامه ریزی راهبردی در همه برنامه ها بایستی استفاده شود و هیچ موردی مغفول نماند.

حجت الاسلام والمسلمین معزی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس جمعیت هلال احمر که برنامه ریزی را در این نهاد قوت بخشید، اظهار داشت: وظیفه ذاتی مدیریت، برنامه ریزی است و اینکه دکتر ضیایی در این زمینه تلاش های مصرانه و مستمری را انجام می دهد جای تقدیر و تشکر دارد.

بررسی سند راهبردی هلال احمر

حجت الاسلام والمسلمین معزی به بررسی سند راهبردی جمعیت هلال احمر در جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر اشاره کرد و اذعان داشت: در این جلسه مقرر شد تا تمامی اسناد بالادستی دیده شده و مورد استفاده قرار گیرد که یکی از این اسناد حکم مقام معظم رهبری برای نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر است.

وی به موضوع اعتیاد در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: جمعیت هلال احمر بایستی نسبت به مسئله اعتیاد وارد عمل شده و با راه اندازی کمپین هایی تحت عنوان «نه به اعتیاد» نسبت به کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد فعالیت کند؛ این مهم می تواند همانند کمپین «نه به تصادفات» موفق عمل کند.

تاکید بر احسان در آیات قران کریم

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه در ۱۹۴ آیه قرآن کریم درباره احسان صحبت شده است، گفت: در آیات قرآن کریم به ساماندهی و برنامه ریزی که در احسان نهفته است اشاره شده و به علاوه خداوند در این آیات آسمانی به اجرا عدالت و احسان نیز اشاره کرده است که احسان مقدم بر عدالت ذکر شده است. خداوند در قران می فرماید به وسیله احسان خلاها را پر کنید اما در احسان زیاده روی نکنید.

وی درباره استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود برای برنامه نویسی، بیان کرد: ما باید از تمام امکانات و ظرفیت ها برای برنامه ریزی استفاده کنیم تا در برنامه راهبردی برنامه ای جامع ارائه دهیم.

عدم اجرای برنامه های تدوین شده آفت هر سازمان

حجت الاسلام و المسلمین معزی یکی از آفت ها بزرگ هر سازمانی را تدوین و نگارش برنامه ها و عدم اجرای آن دانست و خاطر نشان کرد: یکی از آفت های بزرگ هر سازمان تدوین و نگارش برنامه هایی است که پس از نگارش، در قالب کتاب هایی جامع و کامل تدوین و به کتابخانه ها منتقل می شود و اثری از اجرای آن در سازمان دیده نمی شود که این آفت بزرگ سازمان را به نابودی می کشاند.

اهمیت وقف در امور مربوط به هلال احمر

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر به مقوله وقف و اهمیت آن در این جمعیت اشاره کرد و گفت: باید وقف را در جمعیت هلال احمر مورد توجه بیشتری قرار دهیم و با اعتماد سازی مردم را در امور خیر و بشردوستانه مشارکت دهیم که در این زمینه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر می تواند فعالیت های قابل توجهی انجام داده و موفق عمل کند.