امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشتی آزاد کارسختی برای حفظ ۵ دوره قهرمانی متوالی در جام جهانی را پیش رو دارد، گفت: با توجه به میزبانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۷ در ایران و همچنین پیشینه درخشان تیم ایران در این رقابتها، کار سختی را پیش رو داریم و باید بتوانیم این دوره هم همچون دوره های قبلی به عنوان قهرمانی دست یابیم.

وی با اشاره به ترکیب آزادکاران شرکت کننده در جام جهانی نیز گفت: ترکیب ما در این مسابقات را آزادکاران المپیکی و همچنین آزادکاران باتجربه و برخی از نفرات جوان تشکیل خواهند داد. ما در هر وزن دو آزادکار خواهیم داشت که با توجه به توان رقبا و همچنین اهمیت جام جهانی باید از بهترین و آماده ترین نفرات خود بهره ببریم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص برنامه‌های آماده سازی آزادکاران نیز افزود: ما تا زمان حضور در جام جهانی، چهار مرحله اردو داریم که البته هم اکنون اردوی آماده سازی برای جام تختی را برگزار می کنیم. اردوی کنونی هم بیشتر به تمرینات استقامتی اختصاص دارد و باید هر چه سریعتر چهار تیم حاضر در رقابتهای جام تختی را به مرحله آمادگی ایده آل برسانیم.

توکلیان با تاکید بر جوانگرایی و آینده سازی در کشتی اظهار داشت: ما باید مثل تمامی رقبای اصلی خود در سطح جهان که بعد از المپیک دست به جوانگرایی و سرمایه گذاری روی آینده سازان خود می زنند، به این مساله مهم توجه کنیم. مطمئنا روند جوانگرایی و میدان دادن به نسل آینده کشتی، هزینه و تاوان دارد که نمی توان آنرا نادیده گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طبق هدف گذاری باید از هم اکنون به فکر المپیک ۲۰۲۰ باشیم و تمام توجه و نیروی خود را به موازات مسابقات مهم یکی دو سال اخیر، به المپیک بعدی معطوف کنیم. خوشبختانه برنامه و رویکرد فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی نیز همین است که باید در این مدت زمان باقی مانده به خوبی اجرایی شود.