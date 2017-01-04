پاسخ حدادعادل به حواشی بودجه فرهنگستان زبان فارسی و بنیاد سعدی

غلامعلی حدادعادل که ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی مطالب منتشرشده در مورد بودجه این دو نهاد فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: در مورد بودجه بنیاد سعدی باید بگویم که این بودجه، به اندازه نیاز زبان فارسی در جهان نیست بلکه به اندازه امکانات کشور است.

وی با بیان اینکه همه تصدیق می‌کنند که زبان فارسی در دنیا خیلی بیشتر از اینها، باید پشتیبانی شود، تاکید کرد: بودجه بنیاد سعدی در هیئت امنا آن معین می‌شود که ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور است و وزرای علوم، آموزش و پرورش، ارشاد، امور خارجه و نیز نماینده سازمان برنامه و بودجه در این هئیت امنا، عضویت دارند و آنها بعد از آگاهی از برنامه‌های ما، بودجه بنیاد سعدی را تعیین می‌کنند.

رئیس بنیاد سعدی با تاکید بر اینکه در تعیین بودجه این بنیاد، هم دقت‌های لازم اعمال شده و می‌شود و هم مصارف این بودجه در سال قبل مورد نظارت، و در برنامه سال آینده بنیاد سعدی هم مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: در کنار هیئت امنا بنیاد سعدی، یک کمیسیون دائمی کارشناسی مرکب از نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های دخیل در کار آموزش زبان فارسی وجود دارد و بررسی‌ها، ابتدا در این کمیسیون انجام می‌شود و سپس، به هیئت امنا می‌رود.

حدادعادل افزود: من این موارد را از این حیث گفتم که عرض کنم نباید به بعضی شایعات و حرف‌های بی اساس که گاهی در بعضی بخش‌های فضای مجازی برای گل‌آلود کردن آب، درباره بودجه بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطرح می‌شود، توجه کرد.

وی ادامه داد: بودجه بنیاد سعدی در فرآیندی کاملاً قانونی و دقیق، زیر نظر مسئولان، بسته می‌شود و بعد از آن تازه به مجلس «پیشنهاد» می‌شود. در مجلس هم البته دقت‌های لازم انجام می‌شود اما نکته مهم دیگر این است که به دلیل مشکلات و محدودیت‌ها، همیشه بخشی از بودجه تخصیص داده می‌شود و به همین خاطر، ما خیلی به میزان بودجه‌ای که پیشنهاد می‌شود، دل خوش نمی‌کنیم، بلکه دعا می‌کنیم که همین میزان هم تخصیص داده شود!

یادآوری می‌شود، هفته گذشته هم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پی انتشار حرف‌ها و نوشته‌هایی در فضای مجازی و برخی نشریات درباره بودجه این فرهنگستان، در توضیحاتی در این باره، اعلام کرده بود: «گفته‌اند فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال، ۲۶۱ واژه تصویب کرده و برای تصویب هر واژه ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. حال اینکه واژه‌های مصوّب فرهنگستان سالانه بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ واژه است و اگر قرار باشد برای هر واژه این میزان بودجه هزینه شود، قاعدتاً بودجه فرهنگستان می‌باید حداقل ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، درحالی‌که بودجه فرهنگستان در سال ۹۵ معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که البته همه آن نیز تخصیص داده نشده است.»

بر اساس این اطلاعیه، «فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حال حاضر در پرداخت حقوق کارکنان خود هم با دشواری روبه‌رو است و با وجود صرفه‌جویی در خرید لوازم و حذف ناهار کارکنان و امثال آن، حتی از خرید لوازم ضروری و مصرفی روزانه نیز بازمانده است. لذا چنانچه فعالیت‌های این فرهنگستان با بودجه آن تطبیق، و با شایعات منتشرشده مقایسه شود، فقط با کمی تأمل درخواهیم یافت که واقعیت کار فرهنگستان هیچ رابطه‌ای با خرید بوئینگ و دلواپسی و مقولاتی از این‌دست که در آن شایعات طرح شده، ندارد.»

به گزارش مهر، مطابق لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۶، بودجه بنیاد سعدی که کارش گسترش زبان فارسی در جهان است، برای سال آینده ۱۰۶ میلیارد ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۷۱ میلیارد ریال، ۴۹.۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این لایحه، بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای سال آینده ۱۷۱ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال، پیشنهاد شده است که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال جاری، یعنی ۱۴۷ میلیارد و ۵۹۶ میلیون ریال، ۱۵.۸۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.