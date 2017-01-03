توجیه کردن بدعهدی آمریکا از سوی رئیس جمهور وجهه مناسبی ندارد

محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور در رسانه ملی گفت: رئیس جمهور درباره مهمتریت دغدغه موجود یعنی بیکاری و تورم سخنانی را مطرح کردند که شاید بتوان گفت اینگونه اظهارات چندان مورد قبول مردم نیست.

وی با اشاره به اظهارت رئیس جمهور مبنی بر اینکه سالانه حدود ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده افزود: اگر این رقم را واقعی بدانیم طبق ادعای خود آقای روحانی سالانه ۳۰۰ هزار نفر بیکار همچنان در کشور وجود دارند.

سردبیر روزنامه رسالت با بیان اینکه آقای روحانی اعلام کرد که بیکاری در کشور نگران کننده است ادامه داد: انتظار مردم این بود که در سه سال گذشته که آقای روحانی رئیس جمهور این کشور بود مشکل بیکاری را برطرف کرده و یا حداقل آن را کاهش می دادند.

انبارلویی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درخصوص مسئله تورم در کشور عنوان کرد: آقای روحانی از تورم تعریف جدید مطرح کرده و گفت افزایش آهسته آهسته قیمت ها یعنی کاهش تورم. مردم هر روز در بازار به خصوص درباره کالاهای اساسی افزایش قیمت فوق العاده ای را شاهد هستند و نمی توانند چیزی را که رئیس جمهور ادعای آن را دارد در جیب خود یا بر سر سفره های خود احساس کنند.

عضو حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در خصوص برجام ادامه داد: آقای روحانی مدعی هستند که در برجام به خواسته خود رسیده ایم اما اذعان دارند که آمریکا در این توافقنامه بدعهدی کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است حتی تحریم های جدید را بر ملت ایران اعمال کرده است.

وی افزود: آقای روحانی معتقدند که براساس برجام تمام مشکلات حل شده و فقط تحریم بانکی باقی مانده است درحالی که ۸۰ درصد مشکلات ما در همین مسئله تحریم های بانکی است وقتی نفت فروخته می شود پول آن امکان جا به جایی در شبکه بانکی ندارد. حتی امکان پرداخت حقوق کارکنان سفارت های جمهور اسلامی ایران از طریق شبکه بانکی وجود ندارد.

انبارلویی تصریح کرد: آقای روحانی تحریم بانکی را مسئله کوچکی نپندارند چرا که این مسئله خود مشکل اصلی کشور ماست. توجیه کردن بدعهدی آمریکا از سوی رئیس جمهور در افکار عمومی وجهه مناسبی ندارد.

سردبیر روزنامه رسالت با بیان اینکه آقای روحانی ناظر به سوالات خبرنگاران پاسخی نداد عنوان کرد: آقای رئیس جمهور پاسخ هایی دادند که هیچ ربطی به سوالات مطرح شده در برنامه رسانه ملی نداشت.

وی در پاسخ به اینکه سخنان رئیس جمهور تا چه اندازه رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی داشت و از زبان یک نامزد انتخاباتی مطرح شد تصریح کرد: نمی توانیم نیت خوانی کنیم اما آنچه از سخنان وی در برابر ما قرار دارد را مورد قضاوت قرار می دهیم.

انبارلویی گفت: آقای روحانی درباره اجرای حقوق شهروندی عنوان کرد که نیاز به لایحه داریم این سوالی بود که در ذهن مردم قرار داشت که حقوق شهروندی مورد اشاره رئیس جمهور مصوبه دولت است یا یک بیانیه یا لایحه دولت است اما براساس سخنان شب گذشته رئیس جمهور مشخص شد که لایحه است.