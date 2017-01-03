به گزارش خبرنگار مهر، احتمال برخورد شدید باشگاه تراکتورسازی با جاسم کرار وجود دارد چرا که هم امیر قلعه نویی از این بازیکن ناراضی است و هم ارکان باشگاه چنین شرایطی دارند. او در نیم فصل اول در بازی با صبا با داور مشکل پیدا کرد، در دیدار با سپاهان بی دلیل کارت گرفت، در مقابل نفت هم اشتباه کرد و البته حتی مقابل ذوب آهن با اخراج خود کار را تا حذف تراکتورسازی هم برد و شانس آورد که تراکتورسازی بازی را برد.

تکرار مکرر کرار

این اما آیا تنها مواردی است که کرار تاکنون در فوتبال ایران داشته است؟ آیا انتقاداتی که از امیر قلعه نویی و آجورلو در مورد جذب این بازیکن در ابتدای فصل صورت گرفت کاملا درست نبود؟ آن روزها برخی هواداران تراکتورسازی و البته خود مسئولان این تیم سعی کردند آن انتقادها را حاشیه سازی بدانند و از بار آن کم کنند اما حالا می توان با آمار اثبات کرد که آن جذب کاملا اشتباه و بد بوده و قلعه نویی و آجورلو با کوهی از تجربه در مورد این بازیکن اشتباه کرده اند و البته خوشحالیم که این اشتباه بزرگ منجر به حذف تیم مردمی تراکتورسازی نشد.

در این مسیر البته قلعه نویی و آجورلو تنها نبوده اند، استقلال تهران هم سه بار اقدام به جذب این بازیکن کرد که با توجه به آمار رفتار های زشت این بازیکن کاملا این داستان عجیب به نظر می رسد. صرف نظر از اینکه کرار چه بازدهی فنی دارد او هر سال جنجال های زیادی ایجاد کرده و نکته اینجاست که باشگاه های ما اصلا آرشیوی از رفتار های بازیکنانی که می خواهند جذب کنند ندارند.

کرار در تراکتور سازی در همان سال اول داور بازی را کتک زد. او اول محروم شد تا پایان فصل بعد محرومیت او را از سوی فدراسیون با شرایطی بسیار عجیب چهار جلسه کردند. بعدها در استقلال یک بار او وسط زمین با جباری درگیر شد و به این بازیکن گفت پارسال از اینجا توپ رو کردم تو گلتون! نتیجه آن دعوا البته از سوی جباری رقم خورد که گفت یا جای من است اینجا یا جای کرار. در نتیجه کرار رفت.

تیم ملی عراق به جای استقلال

بعدها امیر قلعه نویی و افشارزاده باز هم کرار را آوردند و وقتی انتقادها را دیدند هر دو گفتند ما مدیریتش می کنیم! نتیجه این شد که کرار با فغانی در کرج درگیر شد و چهار جلسه محروم شد. بدتر از آن اینکه در دیدار با تراکتور سازی به عمد کارت گرفت تا در آستانه دربی به جام ملت های عرب برود و در امارات با تیم ملی عراق بازی کند! و البته امیر قلعه نوعی آن دربی را به عنوان اولین دربی همه تاریخش باخت!

فوتبال مسخره ایران

پس از این جنجالی ترین حرف های کرار در مورد فوتبال ایران هم رقم خورد که فایل صوتی آن موجود بود. او فوتبال ایران را به مسخره گرفت و همه چیز این فوتبال را در ایران زیر سوال برد. سال بعد اما باز هم در استقلال بود و البته قبل از نیم فصل به دلیل عدم دریافت طلب هایش رها کرد و به عراق رفت و آنجا هم وسط زمین با یک بچه در زمین خاکی درگیری شدیدی پیدا کرد.

با این وجود اما هم محرومیت بلند مدت او را در آوردند و هم دوباره با او در تراکتورسازی قرارداد بستند و باز هم برخی مدعی شدند که او را کنترل می کنند! در واقع این حرف به معنای آن بود که همه مربیان و مدیران قبلی غلط کرار را کنترل می کردند. اما آمار هرگز دروغ نمی گوید، وقتی آمار از اشکالات انضباطی یک بازیکن پرده برداری می کند اصلا موضوع مدیریتی و مربیگری نیست.