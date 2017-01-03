تولد نخستین نوزاد حاصل از روش PRP در مرکز آموزشی درمانی فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان، نخستین نوزاد حاصل از روش PRP در مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان چشم به جهان گشود.

براساس این گزارش این روش نخستین بار توسط دکتر فریمانی متخصص زنان و زایمان در فروردین ماه ۱۳۹۵ بر روی زوج نابارور انجام شد و نوزاد حاصل از این روش پس از طی دوران بارداری ۱۳ دی ماه به دنیا آمد.

یادآور می‌شود در این تحقیق به بیمارانی که با استفاده از روش‌های کمک باروری به طور مکرر دچار شکست لانه‌گزینی شده‌اند، پلاکت غلیظ شده‌ای که از خون خود فرد تهیه و ۲۴ تا ۳۶ ساعت پیش از انتقال جنین به داخل رحم تزریق می‌شود که نتایج اولیه این تحقیق در شماره سپتامبر ۲۰۱۶ مجله JHRS به چاپ رسیده است.

نتایج اولیه روش درمانی PRP هشتم مرداد ماه سال ۹۵ در کمیته علمی پانزدهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران طرح شد و به عنوان خلاصه مقاله برای ارائه برگزیده شد.