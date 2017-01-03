به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ترید عربیا»، در حالیکه سال ۲۰۱۷ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان «سال بین المللی صنعت توریسم پایدار به منظور توسعه» نامگذاری شده، اکنون این فرصت فراهم به وجود آمده تا این موضوع را از زاویه اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

بر همین اساس قرار است به مناسبت برگزاری نمایشگاه صنعت توریسم اسپانیا در هجدهم ماه جاری میلادی در شهر «مادرید» اسپانیا، نشست رسمی از سوی مقامات کشورهای مختلف جهان در جهت شکوفایی بیشتر این صنعت و بکارگیری آن در رشد اقتصاد جهانی برگزار شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی از این فرصت می توان در جهت ساخت دنیایی بهتر در سال ۲۰۱۷ میلادی بهره برد و قرار است در این نشست سیاست هایی در جهت نحوه تغییر کسب و کار به منظور توسعه پایدار صنعت توریسم و هدایت آن در جهت رشد اقتصادی اتخاذ شود.

تحلیل گران حوزه اقتصادی بر این باور هستند که صنعت توریسم پتانسیل فراوانی برای رونق اقتصادی در خود جای داده که از آن می توان برای شکوفایی رشد اقتصاد جهانی استفاده کرد.

همچنین در صورتی که صنعت توریسم به خوبی مدیریت شود، ۷ درصد از سهم صادرات جهانی، ۱۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشورها در سطح جهان و نیز از هر یازده شغل، یک حرفه را به خود اختصاص خواهد داد.