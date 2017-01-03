محمد زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با انتقاداتی که از سوی برانکو ایوانکوویچ علیه سرمربی تیم ملی و برنامه ریزی لیگ برتر مطرح شده است، گفت: همه ارکان باشگاه و خود برانکو به این موضوع از ابتدا تاکید داریم که باید از تیم ملی حمایت کامل صورت بگیرد و هدف همه ما موفقیت تیم ملی است اما باید منافع باشگاه هم لحاظ شود.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس افزود: به هر حال برانکو از ابتدای زمان حضورش در ایران نشان داد که تعامل خوبی با تیم ملی دارد و شرایط را درک می‌کند. او حتی برای بازی های تیم ملی هم به ورزشگاه رفت.

وی در خصوص جذب بازیکنان جدید در نقل و انتقالات نیم فصل، تصریح کرد: برانکو چند هفته پیش از پایان نیم فصل اول لیست بازیکنانش را در اختیار باشگاه قرار داد و باشگاه هم قطعا برای بهتر شدن شرایط تیم در نیم فصل دوم تلاش می‌کند.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه آیا کمیته فنی باشگاه در جذب بازیکن دخالتی دارد یا خیر؟ تاکید کرد: ما به کادر فنی تیممان اعتقاد داریم. برانکو هم از نظر فنی مربی بادانشی است و مورد اعتماد باشگاه است اما در صورت لزوم برای جذب بازیکن مشاوره خواهیم داد.

زادمهر خاطرنشان کرد: باشگاه تمام تلالشش را می‌کند تا به بهترین نحو پرسپولیس را برای نیم فصل دوم و مسابقات آسیایی تقویت کند و اصلا در این مورد جای نگرانی نیست.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان درباره برگزاری دادگاه عالی ورزش مبنی بر شکایت این باشگاه از مانوئل ژوزه و اینکه باشگاه چطور می خواهد مطالبات این سرمربی پرتغالی را بدهد؟ تصریح کرد: کمیته حقوقی باشگاه پیگیر این مسائل است و این موضوعات را با جدیت دنبال می کند تا به بهترین نحو مسائل باشگاه پیگیری شود.