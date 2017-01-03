به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ را باید جزو معدود مربیانی دانست که تا حدودی حق دارد نسبت به اردوهای تیم ملی معترض باشد چون او یکی از بازیکن سازترین مربیان لیگ برتر ایران است و طی دو سال قبل از دو بازیکن در تیم ملی سهمیه این باشگاه را به هفت و بعضا هشت بازیکن رسانده است. با این وجود نمی توان این نکته را هم فراموش کرد که انتقاد از کی روش بیش از آنکه با حقیقت و آمار هم راستا باشد، با برنامه های اجرا نشده همخوانی دارد.

لغو اردوی ارمنستان و تایلند

در واقع باید به یاد بیاوریم که اردوی ارمنستان کی روش را لغو شده دیده ایم و حتی اردوی تایلند تیم ملی هم که برای شبیه سازی با زمین و آسمان مالزی طراحی شده بود لغو شد. در میان آن باران های آسیای شرقی تیم ملی در زمین عجیب و غیراستاندارد مالزی غافلگیر شد و دو امتیاز از دست داد تا بازی های دور برگشت برایش بسیار سخت تر از آن باشد که پیش بینی می کردیم.

لغو بازی عراق و مراکش

بازی با عراق هم به دلیل عدم تفاهم در مورد زمین بازی لغو شد. حالا بازی با مراکش هم به دلایل سیاسی لغو شده است تا در واقع تنها اردوی مفید برای تیم ملی و کی روش اردوی فلورانس ایتالیا بوده باشد. در واقع برنامه اردوهایی که کی روش می خواسته شاید اندکی بیشتر از رقبا بوده اما اولا با همین اندکی بیشتر، کی روش تیم ملی ایران را در آسیا شکست ناپذیر کرده و ثانیا بسیاری از برنامه های او اجرا نشده است.

امروز کی روش حق دارد که اعتراض های زیادی نسبت به ما داشته باشد. البته باید به حرف های برانکو هم رسیدگی کرد اما مقایسه اردوهای کی روش با برانکو، دایی و امیر قلعه نویی نشان می دهد که تیم ملی ایران در زمان هر سه مربی این انتقادها را داشته و همین بحث ها رایج بوده است.

نکته دیگر اینکه ژاپن و کره جنوبی را نباید با فوتبال ایران مقایسه کرد چون اولا آنها در باشگاه های خصوصی کار می کنند و نه دولتی و دوم اینکه اکثر بازیکنان آنها لژیونر هستند و در نتیجه قوانین بین المللی اصلا اجازه اردوی بلند مدت به آنها نمی دهد.

در هر صورت کی روش نتیجه گرفته است تیم او - تیم ملی ایران - امروز در راس فوتبال آسیا قرار دارد و در گروه خودش هم اول است. اگر حتی همه برنامه های او اجرا شده بود هم امروز باید از او حمایت می شد چه برسد به حالا که بخشی از اردوهای او از بین رفته است.

دست فرمان کی روش تاکنون خوب بوده و البته او می تواند امروز حتی نسبت به لغو اردوها و بازی های برنامه اش شاکی هم باشد. در اینسو باید به برانکو هم حق داد که تیمش را بیشتر از این در اختیار داشته باشد اما به هر حال در تمام سال های جام جهانی این بحث وجود داشته و خواهد داشت حتی اگر پرسپولیس دیدارهایی در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد. نمونه این جنگ ها قبلا بین استقلال و کی روش هم وجود داشت هم بین مظلومی و کی روش و هم بین قلعه نویی و کی روش.

نکته دیگر اینکه این جنگ بیش از همه به سود تراکتورسازی تمام خواهد شد به ویژه آنکه پرسپولیس هشت بازیکن در تیم ملی دارد و این اختلاف می تواند در نهایت به سود تراکتور سازی و امیر قلعه نویی باشد هم در زمینه قهرمانی لیگ و هم در زمینه سبقت برای جانشینی کی روش.

باید دید با لغو اردوها یا بازی های تدارکاتی کی روش بالاخره چه زمانی دلخوری اش را از شرایط موجود ابراز می کند؟