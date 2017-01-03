تغییرات جشنواره شعر فجر در گام یازدهم/ حضور ویژه افغانستان

محمدکاظم کاظمی دبیر یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری نخستین جلسه هیئت علمی این جشنواره با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: در نخستین نشست هیئت علمی این جشنوار به موضوع تمایز این دوره از جشنواره نسبت به سال قبل اشاره شد و بر همین اساس و با توجه به اینکه مشهد در سال جاری به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده، تصمیم به برگزاری اختتامیه این دوره از جشنواره در این شهر گرفتیم.

وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه جشنواره شعر فجر به حوزه قلمروی زبان فارسی، گفت: این جشنواره از آغاز برگزاری خود تاکنون نگاهی ویژه به سوی مرزهای زبان فارسی داشته است و از ابتدای برگزاری آن نیز شاعرانی از کشورهای فارسی زبان از جمله افغانستان در آن حضور داشته‌اند. با توجه به این مساله و نیز اینکه هر روز نگاه ما به قلمرو تمدنی زبان فارسی پررنگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود، تصمیم بر این گرفته شد که در جشنواره سال جاری شعر فجر، افغانستان به صورت ویژه در بخش مسابقه جشنواره حضور داشته باشد و البته امیدوارم که این اتفاق در سال‌های آتی و در دیگر کشورهای فارسی زبان نیز رخ دهد و آن ها بتوانند در این زمینه بدرخشند.

کاظمی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جشنواره امسال، هم آثار ادبی شعر افغانستان در بخش مسابقه و به صورت مجزا مورد داوری قرار خواهد گرفت و هم محافل شعری ویژه‌ای را برای برگزاری در افغانستان در دست اجرا قرار خواهیم داد.

وی تاکید کرد: جشنواره به طور قطع، امسال نیز محافل شعری داخلی و خارجی متعدد و متنوعی خواهد داشت اما تعداد و زمان و مکان برگزاری آنها و نیز آغاز و پایان و زمان اختتامیه جشنواره را بخش اجرایی جشنواره که در بنیاد شعر و ادبیات داستانی مستقر است، برنامه‌ریزی و اجرا خواهند کرد.