مخالفان دولت «بشار اسد» نماینده مردم سوریه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «نواف راغب البشیر»، شیخ عشایر «بکاره» در استان دیرالزور سوریه و از مخالفان سیاسی داخل سوریه، پشت پردۀ بحران سوریه و واقعیت های مربوط به «مخالفان مسلح» و اهداف آنان را تشریح کرد.

شیخ البشیر با اشاره به اینکه تظاهرات های مردم سوریه در آغاز مسالمت آمیز بود، گفت: طرف های خارجی عده ای را به سوی مسلحانه کردن اعتراض ها سوق دادند و مسیر تظاهرات های مسالمت آمیز را منحرف کردند.

او با بیان اینکه رهبران مخالفان تشکل اصلی مخالفان دولت یعنی «ائتلاف ملی» مانند برهان غلیون، انس العبدی و عبدالباسط سیدا ده ها سال است که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند، تأکید کرد که این افراد نمایندۀ مردم سوریه نیستند و تنها برنامه های طرف های خارجی را در سوریه دنبال می کنند.

البشیر با یادآوری سفرهای متعدد مخالفان سوری به «اسرائیل»، پرسید: «اگر هدف اجرای یک برنامۀ ملی برای سوریه است، چرا به اسرائیل رفتید»؟

او دربارۀ برنامه های آمریکا در سوریه نیز گفت: «آمریکا به دنبال تقسیم سوریه است و از داعش و القاعده حمایت می کند». وی افزود: «سازمان کُرد پی وای دی، شاخۀ نظامی پ ک ک در سوریه، هم یک گروه جدایی طلب است». البشیر تأکید کرد که «رهبران مخالفان و پی وای دی با تروریسم و برنامه های بین المللی برای تقسیم سوریه همراه اند».

البشیر، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: «خط قرمز ما جلوگیری از فروپاشی نهادهای حکومتی است؛ زیرا اگر چنین شود داعش و تروریسم سوریه را اشغال خواهند کرد».

او با قدردانی از مواضع روسیه، ایران و ترکیه برای دست یابی به راه حلی سیاسی در سوریه، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیش رو در آستانه، پایتخت قزاقستان، موفقیت آمیز باشد و بتواند پایه ای امیدوار کننده برای راه حل سیاسی در سوریه شکل دهد. او همچنین تأکید کرد که مذاکرت باید سوری سوری باشد.

البشیر به حق بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه برای نامزد شدن در انتخابات بعدی سوریه نیز اشاره کرد و گفت: اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، باید نتیجه را به صندوق های رای واگذار کنیم.