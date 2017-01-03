مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبتهای برانکو ایوانکوویچ علیه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی، گفت: ابتدا این را بگویم که من به کیروش اعتقاد دارم. البته به این موضوع هم اعتقاد دارم که همه باید تلاش کنیم تا لیگ پویایی داشته باشیم. به همین دلیل واقعاً برگزاری برخی اردوها برای تیم ملی لازم نیست. البته شیطنتهایی در این میان مطمئناً صورت گرفته که یک دیوار بلند را میان کیروش و مربیان داخلی ایجاد کرده است.
وی افزود: در این اتفاقات همیشه یکسری افراد هستند که سود میبرند. فدراسیون به عنوان یک نهاد باید بر این مسئله ورود و تعاملی میان باشگاهها و کیروش ایجاد کند، زیرا این حق گردن باشگاهها نیز است و آنها نیز باید به مردم جواب دهند.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با عملکرد پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ شانزدهم افزود: پرسپولیس نیم فصل اول فوقالعاده بود و در چند بازی با وجود اینکه خیلی حواشی ایجاد شد، برانکو به خوبی تیم را مدیریت کرد و توانست به این جایگاه برساند. امیدوارم شرایط ادامه داشته باشد.
میناوند در پایان در خصوص دلایل جداییاش از خونه به خونه بابل خاطرنشان کرد: من هنوز خودم را جزو تیم خونه به خونه میدانم و به صورت کاملاً دوستانه قطع همکاری صورت گرفت. برای این تیم آرزوی موفقیت میکنم و باید به آدمهایی که میآیند و از جیبشان در این فوتبال خرج میکنند، احترام گذاشت. امیدوارم که اتفاقات خوب فوتبالی رقم بخورد و مازندران حداقل به سهمیه لیگ برتر برسد.
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