نوسان نرخ ارز همخوان با اقتصاد مقاومتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر موسوی لارگانی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز گفت: این نوسانات در کنار عدم حمایت از تولید ملی و همچنین واردات، مثلت مشکلات پیش روی تولید ملی است این در حالی است که یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این رابطه، واردات و بی‌توجهی به تولید داخلی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رفع مشکلات پیش روی کارآفرینان را لازمه رشد اقتصادی خواند و تصریح کرد: حمایت از کارآفرینان و همچنین تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا به این ترتیب، رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته برای ما هم رخ دهد.

وی با انتقاد از نوسانات شدید نرخ ارز در سال های اخیر، افزود: نوسانات نرخ ارز از دیگر عوامل بسیار مهم تاثیر گذار بر تولیدات ملی است که در سال های گذشته مشکلات بسیاری را برای صنعت و اقتصاد ما ایجاد کرده است.

همچنین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نیز بی‌توجهی و عدم حمایت از تولید را مهم‌ترین دغدغه در این حوزه دانست و افزود: تولیدکنندگان و کارآفرینان ملی بیش از هر چیزی نیازمند حمایت های کارآمد دولت برای ادامه فعالیت های خود هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقاد برخی تولیدکنندگان در خصوص بی‌مهری دولت به آن‌ها، گفت: رقابت مجموعه دولت در نتیجه وجود اقتصاد دولتی با تولید ملی اجازه رشد از این بخش را سلب کرده است.

همچنین حسنعلی باغبانیان نیز با بیان اینکه راه علاج مشکلات اقتصادی از جمله گرانی، بیکاری و رکود، توجه و اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است، گفت: از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، توجه به تولیدات داخلی است. این در حالی است که بزرگترین مانع تولید و اشتغال کشور، وضع قوانین ناصحیح و عدم حمایت واقعی دولتها از تولید داخلی و تبیین سیاست‌های غلط اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بیشتر توجه دولتمردان در برنامه آتی توسعه کشور، به مسئله واردات کالاهای لوکس خلاصه شده و تولید که خمیر مایه اقتصاد مقاومتی است، جایگاهی در تفکرات برخی از سکانداران وزارتخانه ها ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است با اقتصاد مقاومتی راه توسعه را پیش ببریم با این نوع روند تولید هرگز نمی‌توانیم این مسیر را به سلامت طی کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نابسامانی امروز تولید در کشور به علت سیاست‌های ناقص حمایتی بوده است اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم وجود برنامه مشخص و متقن در حمایت از تولید، مشارکت و حمایت بانک‌ها در صنایع داخلی به کمترین میزان خود رسیده و بجای حمایت بانک‌ها از تولید داخلی، نقدینگی بانک‌ها در خلاف جهت سیاست‌های نظام به سمت بنگاه داری و واردات کالاهای مصرفی سوق پیدا کرده است.

باغبانیان در ادامه از کج‌سلیقه‌ای مسولان رسانه ملی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تیز انتقاد کرد و گفت: رسانه ملی همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند باید از تولید ملی حمایت کند؛ اما متاسفانه در چند سال اخیر به صورت سلیقه‌ای با تولیدکنندگان برخورد می‌شود و تعرفه‌های تبلیغاتی تلویزیون آنقدر بالا است که وسع اغلب تولید کنندگان داخلی نمی‌رسد هزینه تبلیغ کالاهای تولید داخل را بپردازند.

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه مجموعه دولت و مسئولان امر باید بدانند که در نتیجه حمایت از تولید ملی چرخ های اقتصادی به حرکت در آمده و آمار بیکاری کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: در صورتی که تولیدات ملی از کیفیت بالایی برخوردار باشند نباید اجازه واردات به کالاهای مشابه داده شود.