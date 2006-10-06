ويژه نامه " اقبال لاهوري " و " حافظ شيرازي " در پاكستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب و نشريات مهر، با انتشار شماره جديد ، فصلنامه دانش وارد بيست و دومين سال فعاليت علمي و پژوهشي خود شد .



در شماره حاضر ، ويژه نامه هايي در زمينه هاي اقبال شناسي و حافظ شناسي چاپ شده كه در آن آثار تحقيقي استادان دانشگاه هاي ايران و كشورهاي شبه قاره آمده است ؛ از اين جمله مي توان به مطالبي از دكتر سيد حميدرضا علوي ، دكتر ذوالفقار رهنماي خرمي از ايران و دكتر غلام سرور، دكتر محمد سليم اختر، دكتر صغري بانو شكفته از پاكستان و دكتر مهر النساء از هند اشاره كرد .

معرفي نسخ خطي ، داستان كوتاه ايراني و آثار شعري روانشاد دكتر سيد حسن حسيني ، روانشاد نصرالله مرداني و بهروز ياسمي نيز در اين شماره آمده است .

عناوين برخي مقالات اين شماره عبارت اند از : شعر در شعر فارسي اقبال، اقبال و استاد خليلي، عشق و تركيبات آن در غزليات حافظ، اثرات حافظ شيرازي به ادب پشتو، بررسي ترجمه هاي ديوان حافظ به اردو، سنائي كورسو شمعي كه خورشيد شد، اكبر آبادي شاعر منتقد اجتماعي، زبان و ادب فارسي در قرن بيستم در پاكستان، زبان و ادب فارسي در كشورهاي منطقه.

قطعات شعري سروده بيست نفر فارسي گوي ساكن كشورهاي شبه قاره در موضوعات نعت حضرت رسول اكرم (ص) ، امام خميني، لبنان، فلسطين، روابط برادرانه ايران و پاكستان ، بزرگداشت اقبال و حافظ و ميراث مكتوب و زبان فارسي ديگر مطالب اين نشريه را تشكيل مي دهند.

اخبار پژوهشي و فرهنگي نمايندگي هاي فرهنگي ايران در پاكستان و گزارش هاي هم انديشي هاي عطار پژوهي ، يك قرن شهريار شناسي، ايران شناسي و آموزش زبان فارسي در پاكستان، پاكستان شناسي و آموزش زبان ايران اردو در ايران نيز در اين شماره گنجانده شده است.

فصلنامه " دانش " كه در 286 صفحه تدوين شده است از جمله نشريات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به شمار مي آيد.