احزاب به عنوان پیشرو برای تبیین حقوق شهروندی همت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در سومین نشست با نمایندگان احزاب و گروهها و تشکل های سیاسی که روز دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی باید به عنوان بخشی از نخبگان جامعه در تبیین منشور حقوق شهروندی برای افراد جامعه بکوشند.

همتی افزود:منشور حقوق شهروندی که شاهدرونمایی آن از سوی رئیس جمهوری بودیم، برخواسته از قانون اساسی و پشتوانه فکری آن نیز اسلام است و با بهره گیری از نظر همه نخبگان و فرهیختگان جامعه تهیه و تدوین شده است.

وی اظهارداشت: این منشور در راستای آگاهی بخشی شهروندان جامعه از حقوق خود و حقوق حاکمیت بر مردم و بالعکس رونمایی شده است که مهمترین هدف آن دفاع از حق مردم است و باید بپذیریم افزایش آگاهی مردم از حقوق حاکمیت نسبت به خود و بالعکس آثار بسیار خوبی دارد و می تواند از هرگونه انحراف در مسیر انقلاب جلوگیری کند.

استاندار قزوین گفت: اگر بواسطه آشنایی با حقوق شهروندی، قوای سه گانه کشور به طور دائم و مستمر در معرض نقد مردم و نخبگان جامعه قرار بگیرند توسعه کشور به صورت مطلوب تری پیش می رود.

همتی بیان کرد: برخی رسانه ها و صاحبان تریبون به انتقاد از رونمایی منشورحقوق شهروندی پرداخته اند در حالی که انتظار داریم بجای محکوم کردن این حرکت و اعلام بی نیازی جامعه به آن، به نقاط قوت این منشورتوجه داشته باشند و بر آثار مثبت آن تکیه کنند.

وی اضافه کرد: از نظر و پیشنهاد احزاب، گروه ها و تشکل ها بهره مند می شویم و آنها را در تصمیم گیری کمک خود می دانیم و در این راستا گردهمایی احزاب را به فال نیک می گیریم و از برگزاری چنین نشست هایی بدون شک نتایج و خروجی های مثبتی را شاهد خواهیم بود.

احزاب در تصمیم گیری به مسئولان کمک کنند

استاندار قزوین یادآورشد: برگزاری نشست احزاب موجب افزایش نشاط و پویایی سیاسی استان شده و به انتقال دیدگاه احزاب و تشکل ها به مدیریت استان کمک می کند و بازتاب این نشست ها در سطح جامعه آثار مطلوبی خواهد داشت زیرا مردم مطمئن می شوند که نخبگان جامعه به نمایندگی از آنها ارتباط مناسبی با مدیران داشته و مسائل و خواسته ها و نیازهای آنان را به مدیریت استان منتقل می کنند.

همتی از همراهی احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی استان در سفر رئیس جمهوری به استان و کمک به استقبال پرشور مردم از دکتر روحانی قدردانی کرد و گفت: کمک احزاب و گروه ها و تشکل های سیاسی قزوین در این سفر قابل توجه بود.

استاندار قزوین گفت: در این سفر وحدت، انسجام و یکپارچگی مردم و گروه ها و احزاب و تشکل ها و اندیشمندان و شخصیت های استان به خوبی به نمایش درآمد و به اذعان بسیاری بی نظیرترین استقبال از سفرهای رئیس جمهوری در قزوین رقم خورد.

وی یادآورشد: حضور مردم در این سفر که نماد وحدت و انسجام تلقی می شود را باید نشانه تداوم علاقه و اعتماد آنها به نظام جمهوری اسلامی محسوب کنیم و قدردان آن باشیم.

همتی بیان کرد: دولت یازدهم در مسیر اعتدال، عقلانیت و تدبیر حرکت می کند و محصول این هویت، امید و نشاطی است که آنرا در فضای عمومی جامعه مشاهده می کنیم و فراجناحی بودن دولت تدبیر وامید به معنای بهره گیری از ظرفیت همه گروه ها و جریان های سیاسی کشور است که خط و مشی این دولت را قبول دارند.

وی اضافه کرد:دولت دکتر روحانی تلاش کرده ازنقاط قوت دولت های گذشته الگو بگیرد و آنها را به اقتضای شرایط فعلی کشور تقویت کند و نقاط ضعف مربوط به دوره های گذشته را نیز کمرنگ کرده و از پیش رو بردارد.

استاندار گفت: دولت از اختلاف افکنی و تشنج و واگرایی در جامعه پرهیز می کند و مصمم است با تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی از تنوع دیدگاهها در قالب احزاب، تشکل ها و گروه های سیاسی برای ایجاد پویایی و نشاط جامعه استفاده کند.

جامعه تک صدایی مرده است

همتی بیان کرد: جامعه تک صدایی مرده و بی تحرک و بی خاصیت است و یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران وجود آزادی بیان و تضارب آراست که این موضوع راهبردی برای کمک به انتخاب مسیر درست و کارآمد برای پیشبرد بهتر امور جامعه است.

وی اضافه کرد: هرکس بتواند به پیشبرد برنامه های دولت کمک کرده و خط و مشی اعتدالی را قبول داشته باشد، مورد احترام است و می توانیم از این افراد در رده های مدیریتی و مشاوره ای بهره بگیریم.

استاندار قزوین در ادامه به اشاره به برخی نقدهای غیرمنصفانه و تخریب دولت، گفت: به نقدهای غیرمنصفانه به شکل محترمانه و مودبانه و توام با عقلانیت پاسخ می دهیم چرا که پاسخگویی عالمانه را تنها شیوه برخورد نقد های ناصواب ناصحان بی عمل می دانیم و در این راه مدیران دولتی باید به نقدهای غیرمنصفانه و تخریب ها پاسخگو باشند.

مدیران دولتی پاسخگوی انتقادات باشند

وی اضافه کرد: وقتی از روی منطق و استدلال پاسخ انتقادها را بدهیم دیگر نیازی به فریاد و صدای بلند نیست و بدون شک این شیوه مورد استقبال مردم به عنوان داوران نهایی واقع می شود.

استاندار قزوین گفت: مردم بدون شک همه شرایط را درک کرده و در زمان مناسب از دولت حمایت می کنند که استقبال باشکوه از رئیس جمهوری در سفر به استان نمونه بارز آن بود.

در این نشست نمایندگان احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی استان دغدغه ها و دیدگاه های خود نسبت به مسائل جامعه از جمله موضوعات سیاسی مطرح کردند.

کانون زندانیان قبل از انقلاب، اعتماد ملی، حزب اتحاد ملت، انجمن اسلامی معلمان، عدالت طلبان ایران اسلامی، جمعیت زنان مسلمان، زنان اصلاح طلب، خانه کارگر، اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، اراده ملت و مردم سالاری احزاب و گروه ها و تشکل های سیاسی بودند که نمایندگان آنها در این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

استان قزوین ۳۹ جمعیت و حزب سیاسی دارد که برخی شاخه های احزاب سیاسی کشور و تعدادی دیگر نیز به طور مستقل در گستره استانی فعالیت می کنند.