راه اندازی سامانه جامع امور شهری در زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیز پور شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان، افزود: نگاه کاربردی رمز کمک به پویایی و تحرک شهرداری ها است.

وی با بیان اینکه نگاه کاربردی از جمله مواردی است که به پیشبرد شهرداری ها کمک می کند و کاربردی رمز تحرک و پویایی شهرداری ها است، گفت: برای یک برنامه ریزی درست و راهبردی به یک سامانه جامع امور شهری دراستان زنجان نیاز داریم.

عزیز پور با تأکید بر جذب سرمایه گذار حوزه شهری در استان زنجان، اظهار داشت: در بحث جذب سرمایه گذار باید برنامه های کاربردی تری را ترتیب دهیم چرا که بعد از برجام هیئت های تجاری دنیا به کشور ورود پیدا کرده اند.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان گفت: شهرداران باید عملکرد و مشکلات خود را برای بررسی و برنامه‌ریزی کنند و یکپارچه‌سازی امور حقوقی شهرداری‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

عزیزپور افزود: راه اندازی سامانه جامع امور شهری، یکپارچه‌سازی اطلاعات شهرداری‌ها، ایجاد زمینه مشارکت شهرداران در جذب سرمایه‌گذاری ‌های داخلی و خارجی و یکپارچه‌سازی اقدامات حقوقی را از اولویت‌های کاری این بخش از استانداری زنجان است.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه ویژه در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها، گفت: باید در راستای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اقدام شود.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان گفت: مشارکت شهرداران در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در رفع مشکلات درآمدی شهرداری‌ها بسیار مهم بوده و با تدوین شیوه‌نامه ها، تفاهم‌نامه‌ها و چارچوب مناسب می توان زمینه فعالیت شهرداران و ایجاد تحرک و پویایی در مدیریت شهری استان را فراهم کرد.

عزیزپور یکپارچه سازی اطلاعات در قالب سامانه جامع امور شهری موجب نظم‌دهی به امور شهرداریها و شوراها می شود که در کنار اجرای وظایف 18 گانه حوزه امور شهری، شوراها و شهرداریها می تواند موثر باشد.

مدیرکل جدید امور شهری و شوراها با بیان اینکه وجود تنش میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی یکی از مهمترین مسائل و دغذغه‌های مدیران حوزه شهری است، گفت: با تدوین جایگاه بهتر و مناسب‌تری برای مدیران حوزه شهری و ارائه آموزش‌های لازم جهت ایجاد فهم صحیحی از قوانین می توان بخش قابل توجهی از این دغدغه ها را کاهش داد.

عزیزپور همچنین بر ضرورت یکپارچه‌سازی اقدامات حقوقی در اداره کل امور شهری و شوراها تاکید کرد و گفت: ارائه آموزش‌های لازم در حوزه کارکردهای مالی به شهرداران همراه با پایش و ارزیابی مستمر و اساسی از وضعیت شهرداری‌های استان در ساماندهی حوزه مدیریت شهری موثر است.

در این مراسم از خدمات بختیار ایوبی تجلیل و حمیدرضا عزیزپور بعنوان مدیرکل جدید امور شهری و روستایی استانداری زنجان معرفی شد.

بختیار ایوبی بعد از 32 سال خدمت در حوزه های مختلف استانداری زنجان بازنشسته شد.