پس لرزه های گازی در شمال/ مردم نگران؛ صنایع دلواپس

خبرگزاری مهر - گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: شرکت ترکمن گاز ترکمنستان در اقدامی پیش از ظهر یکشنبه ۱۲ دیماه ۹۵ صادرات گاز طبیعی به ایران را متوقف کرد اما بر اساس قراردادی که از ۲۰ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضاشده است، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی با واردات از این کشور تأمین میشود.
بر این اساس هرچند صادرات روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعبی گاز ترکمنستان متوقفشده اما هماکنون روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب گاز در قالب قرارداد سوآپ بین دو کشور تبادل میشود.
از سوی دیگر صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به ایران در حالی متوقفشده که جمعه هفته گذشته مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز ترکمنستان یک تفاهمنامه همکاری بهمنظور ادامه تبادل و صادرات گاز بین دو کشور امضا کرده بودند.
اگرچه هنوز قضاوت درباره پسلرزهها و تبعات ناشی از توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران زود است اما به گفته شهروندان مازندران، افت فشار گاز در ۴۸ ساعت گذشته در استان محسوس است، همچنین به اعتقاد نمایندگان مازندران، قطع گاز ترکمنستان، بخشهای مختلف مناطق شمالی ازجمله مازندران را دچار آسیب میکند.
سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران گفت: قطع گاز ترکمنستان و توافق نرسیدن با ایران، آسیبهای زیادی را در بخشهای مختلف استان ایجاد خواهد کرد.
قطع گاز در این فصل سرد سرما آسیبهای زیادی را در استان ایجاد خواهد کرد
حسین نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در انتقال گاز ترکمنستان به ایران به دلیل عدم توافق به دو کشور مشکلی ایجاد شد و گاز مازندران نیز از مسیر ترکمنستان تأمین میشود و قطع گاز در این فصل سرد سرما آسیبهای زیادی را در استان ایجاد خواهد کرد.
وی عنوان کرد: صرف تأمین گاز برای مصارف خانگی و قطع گاز بخش صنعت و کشاورزی و گردشگری، نارضایتی شدیدی مردمی را به دنبال خواهد داشت.
نیاز آذری بابیان اینکه نمایندگان مازندران مراتب شدید نگرانی خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته و درخواست کرد تا هرچه سریعتر به هر طریق ممکن نسبت به رفع مشکل و جلوگیری از پیامدهای احتمالی اقدام لازم صورت گیرد.
سید عبدالله رضیان دیگر عضو مجمع نمایندگان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: اعضای مجمع نمایندگان در خانه ملت با مهندس زنگنه وزیر نفت دیدار میکنند تا مشکلات مربوط به افت فشار گاز را با وزیر نفت درمیان بگذارند.
در صورت افت فشار و قطع گاز صنایع، اقتصاد و اشتغال استان مازندران تحتالشعاع نوسانات گازی قرار میگیرد و موجب رکود و اختلال در استان میشود
به گفته رضیان در صورت افت فشار و قطع گاز صنایع، اقتصاد و اشتغال استان مازندران تحتالشعاع نوسانات گازی قرار میگیرد و موجب رکود و اختلال در استان میشود.
رضیان افزود: پیشازاین نیز مکاتبات، جلسات و پیگیریهایی برای جلوگیری از قطع گاز مازندران داشتهایم و انتظار داریم شرکت ملی گاز ایران با مدیریت شبکه انتقال و توزیع، مردم استان مازندران را در شرایط سخت و سرد جوی حمایت کند.
در حالی توقف صادرات گاز ترکمنستان، مازندران را در شوک فروبرد که محمداسماعیل ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت گاز مازندران میگوید: باگذشت حدود دو روز از توقف صادرات گاز ترکمنستان، فعلاً مشکلی برای مازندران در بخشهای مختلف ایجاد نشده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش میکنیم تا مدیریت و دیسپاچینگ، تأثیر قطع گاز ترکمنستان را در بخشهای مختلف استان بسیار کم کنیم و در حال حاضر از ظرفیت کل مبادی و توزیع گاز در کشور استفادهشده تا مشکلی در استانهای شمالی ایجاد نشود.
مصرف ۲۶ میلیون مترمکعبی گاز در مازندران؛ مردم نگران نباشند
وی بابیان اینکه در حال حاضر گاز هیچیک از بخشها در مازندران قطع نیست یادآور شد: پنج میلیون مترمکعب گاز استان را از ترکمنستان تأمین میکردیم این درحالیکه مصرف گاز استان در روز دوشنبه به ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب رسیده است و از این میزان، ۲۲ میلیون مترمکعب را بخش خانگی مصرف کردهاند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه در حال حاضر فشار گاز استان خوب و مطابق با استاندارد است گفت: در صورت کاهش و افت فشار گاز، استانهای شمالی بهصورت مدیریت یکپارچه، سی ان جیها را از چرخه مصرف گاز خارج میکنند.
وی با اشاره به دوگانهسوز شدن نانواییها و بخشی از صنایع در استان تصریح کرد: مردم نگران قطع گاز نباشند و در تلاش هستیم تا با مدیریت یکپارچه، نوسانات گازی را به حداقل برسانیم.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران بابیان اینکه فشار گاز خانگی و صنعتی در استان طبیعی است و ۱۱۸ جایگاه سیان جی نیز همچنان خدمات ارائه میدهند افزود: تدابیر لازم برای تأمین سوخت دوم در صورت افت احتمالی فشار گاز اندیشیده شده است و در نشست معاون وزیر نفت با مسئولان اجرایی مازندران، گلستان و گیلان مقرر شد در صورت افت فشار گاز طبیعی در مازندران این استانها با استفاده از سوخت دوم در صنایع و جایگاههای سی ان جی به تأمین گاز بخش خانگی این استان کمک کنند.
وی با اشاره به مصرف بیش از ۲۶ میلیون مترمکعبی گاز دیروز تاکنون در مازندران افزود: از این میزان ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شد که مردم استان با مصرف بهینه و صرفهجویی میتوانند از افت فشار گاز و یا قطع احتمالی آن پیشگیری کنند.
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