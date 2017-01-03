اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد به حقوق خود است

عیسی قاسمی طوسی در حاشیه برگزاری کارگاه حقوق شهروندی که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آشنایی با حقوق شهروندی نسبت به دهه‌های گذشته به‌مانند سایر مسائل اجتماعی ازجمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیداکرده است.

وی بابیان این‌که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است گفت: تا زمانی که اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند لذا حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران باید فرهنگ‌سازی و نهادینه شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری مازندران تصریح کرد: در تعالیم اسلامی حقوق فردی و حقوق اجتماعی در کنار یکدیگر از اهمیت موازی برخوردار هستند و مکمل یکدیگر می‌باشند.

طوسی افزود: حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای انضباط جمعی، دارای گستره فراوانی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است زیرا ضرورت باهم زیستن، رویکرد قانون مداری را اقتضا می‌کند و به‌تبع آن انضباط اجتماعی، آرامش روانی جامعه را به دنبال دارد.

وی آزادی‌خواهی را از محورهای اساسی و از آرمان‌ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: در قانون اساسی اصول متعددی به حقوق و آزادی های فردی، اجتماعی و قضایی مردم اختصاص داده‌شده و بر نفی هرگونه سلطه‌پذیری و ستم گری استوار بوده است.

طوسی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است که در جهت هر چه‌بهتر رعایت حقوق متهمان و طرفین دعوای کیفری در نظر گرفته‌شده تا رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری مازندران، عدم آشنایی و اطلاع شهروندان به مقررات و قوانین حاکم بر جامعه، عدم اجرای مقررات قانونی از طرف شهروندان، عدم آموزش مستمر ضوابط و مقررات به کودکان از طرف خانواده‌ها و مراکز آموزشی، بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و سکوت افراد جامعه در مقابل کسانی که آشکار قانون‌شکنی می‌کنند را از تهدیدات حقوق شهروندی برشمرد.