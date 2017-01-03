۴۵ پروژه کتابخانه ای مازندران نیمه تمام است

آرزو ولی پور در حاشیه بازدید از کتابخانههای عمومی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۱۰ کتابخانه عمومی در استان مازندران فعالیت میکنند، افزود: مازندران در سال جاری بهعنوان یکی از استانهای کشور بود که بیشترین پروژه در ساخت کتابخانه عمومی داشت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران با اشاره به ۴۵ پروژه نیمهتمام در استان، بیان داشت: شش کتابخانه عمومی آماده بهرهبرداری است اما ۳۹ واحد دیگر باوجود تخصیص اعتبارات، نیاز به مشارکت خیرین دارد تا در سال آینده به بهرهبرداری برسانیم.
ولی پور با اشاره به فعالیت هشت کتابخانه عمومی در آمل کفت: یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال برای تجهیز و بازسازی کتابخانه شهید عباس زاده آمل اختصاص یافت که باوجود پتانسیل بالای این شهر نیاز مشارکت خیرین است.
وی بابیان اینکه شهرداری آمل زمینی برای ساخت کتابخانه مرکزی آمل اهداء کرد، گفت: از فرماندار ویژه آمل که بهعنوان رئیس انجمن کتابخانههای عمومی درخواست داریم برای ساخت این کتابخانه جانمایی خوبی صورت دهند.
مدیرکل کتابخانه عمومی مازندران عمده مشکل کتابخانههای عمومی سطح استان را عدم فضای کافی دانست و افزود: مردم استقبال زیادی دارند اما فضای کافی برای مطالعه نداریم.
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