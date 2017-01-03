عدم تاثیر ویتامین E و سلنیوم در کاهش ریسک سرطان روده

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با بررسی داده های بیش از ۶۵۰۰ مرد در آمریکا و کانادا دریافتند افرادی که دو آنتی اکسیدان مصرف کرده بودند از ریسک پایین تر ابتلا به پلیپ روده در مقایسه با افراد مصرف کننده دارونما مواجه نبودند.

پیتر لانس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما حاکی از این مسئله است که ویتامین E و سلنیوم از ایجاد تومور روده که در نهایت منجر به سرطان روده می شود، پیشگیری نمی کند.»

در این مطالعه، بیش از ۳۵ هزار مرد سالم ثبت نام کرده بودند. مردان در چهار گروه تقسیم بندی شدند: برخی از آنها روزانه ویتامین E مصرف می کردند، برخی دیگر سلنیوم، برخی دیگر هر دو آنتی اکسیدان و بقیه فقط دارونما دریافت می کردند.

تیم تحقیق، گزارش کلونوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی ۶,۵۴۶ شرکت کننده را بررسی کرده و دریافتند در حدود ۲۳۰۰ نفر از آنان در طول مطالعه بیش از یک پلیپ روده داشتند. تحلیل آماری نشان داد بروز پلیپ بدون توجه به مصرف مکمل ها در تمامی مردان یکسان بود.

در مطالعه قبلی هم این تیم مطالعه دریافته بود که مصرف روزانه ویتامین E و سلنیوم از بروز سرطان پروستات پیشگیری نمی کند.