«هدیه مرموز» در تالارحافظ روی صحنه رفت/مبارزه نفس گیر«بدن دیوانه»

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب تالار حافط فرهنگ و ارشاد فارس در حالیکه طبق برنامه باید شاهد ۲ اجرا از تئاتر «هدیه مرموز» می بود، یاسر خاسب کارگردان آن تصمیم گرفت این تئاتر را تنها در یک نوبت به روی صحنه ببرد و علیرغم اینکه عنوان می شد این اثر از ساعت ۱۹ پذیرای علاقه مندان است، ساعت از ۲۰ گذشته درهای تالار سبز به روی تماشاگران گشوده شد.

برای نخستین شب اجرای تئاتر «هدیه مرموز» اثری نبود که بتواند مانند سال های گذشته تالار حافظ را مملو از جمعیت کند، اما آنانکه این کار را دیدند در پایان اثری را تماشا کردند که در عین «پرفورمنس» بودن نکاتی را برداشت کردند که از تئاتری تک پرسوناژ انتظار می رفت.

خاسب که درباره تغییرات به وجود آمده در نمایشش پیشتر اعلام کرده بود: «هدیه مرموز» نسبت به دوره‌های قبل تغییرات بسیاری داشته که ممکن است نسبت به پنج سال گذشته نمایش برایم خیلی غریب باشد اما با توجه به گذشت زمان، آن تغییرات لازم بود.

او در پایان این اجرا که در تالار حافظ برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: برای رسیدن به این نقش آنچه مرا بیش از همه یاری می رساند وصل بودن به طبیعت است.

خاسب بازگشت به طبیعت را مرتبط با دوران کودکی و نوجوانی خود عنوان کرد که در خانواده ای که علاقه مند به طبیعت سپری کرده و گفت: تلاش کردم این ارتباط را فراموش نکنم و همچنان برگردم و خودم را به آن وابسته بدارم؛ تولد تا مرگ همیشگی در خودم زنده نگه داشته ام.

سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» که در نمایش «هدیه مرموز» عروسکی را به بازی گرفته که تماشاگر از درگیری های بین بازیگر و عروسک به برداشت های متفاوتی می رسد در این باره عنوان کرد: هریک از تماشاگران می توانند دیدگاه خود را از این عروسک داشته باشند، اما این گونه نیست که بخواهم برای تماشاگر نسخه ای کلی بپیچم.

خاسب برداشت و حس و حال تماشاگر از این عنصر را متعلق به آنان دانست و افزود: خیلی از اتفاقات در این اثر ترکیبی از بدن و حرکت است.

او که در عین بازیگری و کارگردانی سرپرستی گروه تئاتر «بدن دیوانه» را برعهده دارد، اعلام کرد: تئاتر «هدیه مرموز» تاکنون در کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه به صحنه رفته که مورد توجه هم قرار گرفته است.

خاسب ابراز امیدواری کرد با این شیوه اجرای تئاتر بتواند در آینده آثار بزرگ و گسترده تری به روی صحنه ببرد.

کارگردان «هدیه مرموز» اجرای این تئاتر را نفس گیر دانست و افزود: عروسکی که در این اثر بکار رفته مانند سیکل زندگی که ادامه دارد شاید در آثار بعدی ام هم مورد استفاده قرار گیرد.

خاسب در ششمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس تا ۱۶ دی جاری در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس برپاست کارگاه «بادی درام» را در سالن مهر برای اهالی هنر تئاتر برگزار می کند.

یاسر خاسب بازیگر، کارگردان و نویسنده‌ تئاتر ایرانی ۱۳۶۰ در بهشهر متولد شده و اصالتاً ساروی است. او تحصیلات خود را تا کارشناسی ارشد در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران طی کرده و اینک با گروه تئاتر «بدن دیوانه» در مسیر "بادی درام" گام بر می دارد.

در ادامه برنامه های ششمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس، سه شنبه ۱۴ دی ماه جاری تئاتر «دون کامیلو» به کارگردان مهران محمودزاده در دو نوبت ساعت ۱۸ و ۲۰ در سالن سبز تالار حافظ به روی صحنه خواهد رفت. این درحالیست که از ساعت ۱۴ نیز در سینما غزل فرهنگ و ارشاد فارس فیلم نمایش «ترن» به کارگردانی نیما دهقان پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره تئاتر فجر استان فارس به دبیری امیر صادقی، رئیس انجمن تئاتر برگزار می شود.