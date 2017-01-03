مولکول های طراحی شده برای درمان آسیب ناشی از حمله قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، این تحقیق در سطح مولکولی در لابراتوار، شامل مولکول های ارگانیکی است که در زمان قرارگیری تحت شرایط خاص نظیر افزایش فشار اکسایشی، تجزیه شده و سولفید هیدروژن آزاد می کنند.

فشار اکسایشی به سلول ها آسیب رسانده و با بروز بیماری قلبی و سرطان و همچنین بیماری آلزایمر و پارکینسون ارتباط دارد.

مایکل پلوث، استاد دانشگاه اورگن آمریکا، در این باره می گوید: «ما دریافته ایم که مولوکل های کوچک ارگانیک می توانند برای آزادسازی مولکولی موسوم به کربونیل سولفید، مهندسی شوند؛ کربونیل سولفید متداول ترن مولکول حاوی سولفید در اتمسفر است اما مهم ترین مسئله در مورد آن این است که تحت شرایط بیولوژیکی به سرعت تبدیل به هیدروژن سولفید می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «ما مکانیسم جدیدی را برای آزادکردن مولکول های کوچکی توسعه داده ایم که سولفید هیدروژن درمانی را تامین می کنند.»

سولفید هیدروژن، گازی بی رنگ و با ویژگی سمی خطرناک در محیط زیست است اما در پستانداران، از جمله انسان، با ایفای نقش مهمی در سیگنال دهی مولکولی و سلامت قلبی تولید می شود.

به گفته پلوث، یکی از اهداف توسعه این مولکول های کوچک آزادکننده سولفید هیدروژن پتانسیل آن برای کاربردهای بلندمدت درمانی است.