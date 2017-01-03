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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۶:۳۸

دیواندری عنوان کرد؛

فقط ۱۰ درصد تراکنش‌ در شعب بانک‌ها انجام می‌شود

فقط ۱۰ درصد تراکنش‌ در شعب بانک‌ها انجام می‌شود

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد تراکنش‌های بانکی در شعبه بانک‌ها انجام می‌شود، گفت: این تراکنش‌ها به شبکه های دیگر مانند خودپردازها و پوزهای فروشگاهها منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی دیواندری با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با تقسیم دوره بانکداری در کشورمان به سنّتی و مدرن افزود: اکنون آی‌تی در خدمت بانکداری قرار گرفته و نحوه خدمات‌رسانی را تغییر و کیفیت آن را افزایش داده است.

وی ادامه داد: کشور ما در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی از کشورهای پیشتاز و سرعت کارها بالا رفته؛ اما هنوز تأثیر اساسی و بنیادی روی بانکداری ما نگذاشته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: برخی محصولات مانند کارت به کارت، شبکه ساتنا، پرداخت های آنی که در کشور ما وجود دارد در جهان کم است.

دیواندری با اشاره به اینکه در حال ورود به بانکداری اجتماعی هستیم، افزود: بخشی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه های مالی فعال هستند و می توانند مکمل خدمات بانکداری ما باشند.

وی اضافه کرد: این شرکت‌ها توسط بهترین نخبگان کشور اداره می‌شوند.

کد مطلب 3867103

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