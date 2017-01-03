به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه شب ۱۳ دی ماه در حاشیه آیین رونمایی از پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» به آهنگسازی احمد پژمان و رهبری ارکستر شهرداد روحانی در جمع خبرنگاران توضیح داد: امشب شب بسیار زیبایی بود که به طور حتم حاصل تلاش چند ماهه دوستان هنرمندی بود که بتوانند تجلیلی از آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی داشته باشند. البته امشب شاهد حضور چشمگیر آزادگان عزیز و خانواده های آن ها و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم که در جمع ما حاضر شدند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به ضرورت گسترش گروه های موسیقی به ویژه ارکسترها در سطح ملی نیازمندیم. نسل جوان ما امروز به نشاط نیاز دارد و موسیقی یکی از کانون های اصلی نشاط نسل جوان است. موسیقی ما در حوزه آیینی، مقامی، سنتی و موسیقی ارکسترالی که امشب شاهد اجرای آن بودند موضوعاتی بسیار ارزشمند هستند که همه یک پیام دارند؛ اینکه جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به نشاط، تعامل و تامین نیاز فرهنگی از مجرای موسیقی و سایر حوزه های هنر مانند سینما، شعر و نقاشی نیازمند است. به هر ترتیب من صمیمانه از معاونت هنری وزارت ارشاد، آهنگساز و رهبر ارکستر و به ویژه آزادگان عزیز که امشب با لبخند زیبا در این جمع حاضر بودند تشکر می کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر پیرامون سی و دومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: راجع به موضوع جشنواره فعلا صحبت نمی کنم اما برای زمان جشنواره اعلام زمان مصاحبه خواهم کرد.

عکس کنار خبر از صمد امامی