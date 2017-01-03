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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۴

وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران:

گسترش گروه‌های موسیقی ضروری است/ وعده رسانه‌ای برای جشنواره

گسترش گروه‌های موسیقی ضروری است/ وعده رسانه‌ای برای جشنواره

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» ضمن تقدیر از ساخت این اثر موسیقایی ویژه آزادگان، بر ضرورت گسترش گروه های موسیقی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه شب ۱۳ دی ماه در حاشیه آیین رونمایی از پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» به آهنگسازی احمد پژمان و رهبری ارکستر شهرداد روحانی در جمع خبرنگاران توضیح داد: امشب شب بسیار زیبایی بود که به طور حتم حاصل تلاش چند ماهه دوستان هنرمندی بود که بتوانند تجلیلی از آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی داشته باشند. البته امشب شاهد حضور چشمگیر آزادگان عزیز و خانواده های آن ها و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم که در جمع ما حاضر شدند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به ضرورت گسترش گروه های موسیقی به ویژه ارکسترها در سطح ملی نیازمندیم. نسل جوان ما امروز به نشاط نیاز دارد و موسیقی یکی از کانون های اصلی نشاط نسل جوان است. موسیقی ما در حوزه آیینی، مقامی، سنتی و موسیقی ارکسترالی که امشب شاهد اجرای آن بودند موضوعاتی بسیار ارزشمند هستند که همه یک پیام دارند؛ اینکه جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به نشاط، تعامل و تامین نیاز فرهنگی از مجرای موسیقی و سایر حوزه های هنر مانند سینما، شعر و نقاشی نیازمند است. به هر ترتیب من صمیمانه از معاونت هنری وزارت ارشاد، آهنگساز و رهبر ارکستر و به ویژه آزادگان عزیز که امشب با لبخند زیبا در این جمع حاضر بودند تشکر می کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر پیرامون سی و دومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: راجع به موضوع جشنواره فعلا صحبت نمی کنم اما برای زمان جشنواره اعلام زمان مصاحبه خواهم کرد.

عکس کنار خبر از صمد امامی

کد مطلب 3867111
علیرضا سعیدی

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