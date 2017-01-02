اسقف «کاپوچی» زندگی خود را در راه آزادی فلسطین صرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای درگذشت «هیلاریون کاپوچی» اسقف تبعیدی از سوی رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت.

در بیانیه حزب الله آمده است: فلسطین و امت عربی مبارز بزرگی را از دست دادند که از مردم فلسطین حمایت و چندین دهه در مسیر حقوق مشروع آنها مبارزه کرد. وی «هیلاریون کپوچی» بود که زندگی خود را در راه آزادی فلسطین و مردم آن گذراند.

این بیانیه همچنین می افزاید: کپوچی در مسیر آزادی مقدسات و محو رژیم اشغالگر صهیونیستی در کنار تمام آزادگان و مبارزان امت بود و در راه یکپارچه ساختن ظرفیت های امت در مسیر این هدف بزرگ تلاش کرد. وی در مسیر مقاومت در لبنان، فلسطین و هر مکان دیگری از جهان حاضر بود.

حزب الله همچنین درگذشت این اسقف مبارز که در مقابل دشواری ها مغلوب نشده و در سن ۹۴ سالگی درگذشت را به خانواده وی، مردم فلسطین و تمام فرزندان امت تسلیت گفته است.

لازم به ذکر است که «هیلاریون کاپوچی» اسقف تبعیدی از سوی رژیم صهیونیستی، بامداد دوشنبه در سن ۹۴ سالگی در بیمارستانی در «رم» پایتخت ایتالیا درگذشت.

اسقف «هیلاریون کاپوچی» در سال ۱۹۲۲ میلادی در شهر «حلب» سوریه متولد شد و از سال ۱۹۶۵ به عنوان اسقف از سوی کلیسای کاتولیک به بیت المقدس رفت. کاپوچی به مواضع خود علیه رژیم اشغالگر فلسطین شناخته می شد و در سال ۱۹۷۴ توسط این رژیم بازداشت و دادگاهی نظامی وی را به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.

وی در سال ۱۹۷۸ بعد از ۴ سال زندان آزاد شده و تا زمان درگذشت خود در شهر رم ایتالیا در تبعید زندگی می کرد. کاپوچی با این وجود به حمایت از فلسطینی ها ادامه داده و در فوریه ۲۰۰۹ در ناوگان آزادی برای کمک رسانی به ساکنان تحت محاصره غزه که توسط نیروهای اشغالگر مصادره و توقیف گردید، مشارکت داشت. کاپوچی همچنین در سال ۲۰۱۰ نیز در کشتی مرمره برای شکست محاصره غزه حضور داشت.

در همین راستا، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فلسطین با درگذشت کاپوچی رهبر و مبارز اصیلی را از دست داد.