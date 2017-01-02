معارضان سوری ازتعلیق گفتگوها درباره مذاکرات صلح «آستانه» خبردادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گروه های معارض سوری شامگاه دوشنبه از تعلیق تمام گفتگوهای مربوط به مذاکرات صلح با دولت سوریه که قرار بود در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شود، خبر دادند.

گروه های معارض سوری در بیانیه مشترکی مدعی شده اند که این اقدام در واکنش به نقض مفاد آتش بس از سوی دولت سوریه اتخاذ شده است.

هیات موسوم به هیات عالی مذاکرات معارضان سوری برخاسته از کنفرانس ریاض پیشتر از دعوت برای گفتگو درباره حل بحران سوریه در پایتخت قزاقستان استقبال کرده بود.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پیش از این از ارائه پیشنهادی به طرف های نزاع سوریه برای ادامه مذاکرات صلح در «آستانه» که می تواند صحنه جدید و مفیدی برای مذاکرات ژنو باشد خبر داده بود.