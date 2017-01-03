حشمتالله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور بیش از ۳۸ نفر از محیطبانان این شهرستان سرشماری زمستانه حیاتوحش بهمنظور برآورد جمعیت و اطلاع از زادوولد وحوش انجام شد.
وی به همکاری کارشناسان، جوامع محلی و شکارچیان قانونمند در سرشماری حیاتوحش طالقان اشاره کرد و افزود: به محیطبانان، کارشناسان و افراد حاضر در سرشماری آموزشهای لازم ارائه شد.
کشیری با تأکید بر اینکه حدود ۲۰ مسیر از ارتفاعات روستاها که حداکثر ۴۰ درصد مناطق را شامل میشود در سرشماری زمستانه مورد پایش قرار گرفت، گفت: در این سرشماری بیش از دو هزار و ۹۹۲ رأس کل وبز و آثار بجا مانده از ردپا و سرگین پلنگ، خرس قهوهای و دیگر پستانداران و پرندگان حمایتشده بهصورت مستقیم مشاهده و مورد سرشماری قرار گرفت.
وی بابیان اینکه حدود ۷۵ هزار هکتار از وسعت شهرستان طالقان جزو مناطق شکارممنوع است، گفت: طی انجام سرشماری حدود یک هزار و ۴۰۰ رأس کل و بز در مناطق شکارممنوع بالا و پایین طالقان و حدود یک هزار و ۶۰۰ رأس کل وبز در مناطق آزاد و روستاهای حاشیه شهر طالقان مشاهده شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طالقان اضافه کرد: شرایط جوی و بارش برف و یخبندان ناشی از سرما و همچنین مه شدید باعث شد محیطبانان و اعضای حاضر در سرشماری نتوانند مناطق مستعد دیگری را مورد سرشماری قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آمار اعلامشده بر اساس مشاهدات روز نخست سرشماری یعنی روز دوشنبه بیست و نهم آذرماه جاری است، گفت: بارش برف و مه شدید اجازه تردد و یا دوربین کشی را به محیطبانان حاضر در سرشماری نداد.
کشیری بابیان اینکه در زمستان سال گذشته تعداد دو هزار و ۴۱۷ رأس کل وبز مشاهده شد، گفت: در سرشماری تابستانه این آمار به دو هزار و ۹۴۲ رأس رسیده بود.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طالقان سرشماری زمستانه سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد را نشان میدهد.
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