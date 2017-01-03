ناوگان اتوبوسرانی شهر ملارد نیازمند اعتبارات ویژه است

محبوب اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت توسعه حمل و نقل در تأمین رضایتمندی هر چه بیشتر مردم و تحقق توسعه پایدار شهری اظهار داشت:با عنایت به چنین اصل و قاعده ای، بروز نارسایی در روند ارائه خدمات در عرصه اشاره شده، به بروز نارضایتی مردم منتهی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:وضعیت اقتصادی ساکنان شهر ملارد ایجاب می کند تا توسعه کمی و کیفی خدمات حمل و نقل در عرصه اتوبوسرانی با تقویت هر چه بیشتری همراه شود.

وی افزود:مطالعات و بررسی های انجام شده، موید این واقعیت است که امکانات و زیرساخت های مرتبط با بخش حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی در این شهر، ضعیف است و علیرغم تلاش های انجام شده در حوزه مذکور توسط مدیریت شهری و سازمان تابعه اتوبوسرانی، همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

اکبری عنوان کرد:رفع مشکلات موجود، مستلزم تأمین اعتبارات ویژه و تزریق سوبسیدهای اثرگذار از سوی نهادهای فرادستی است و در صورت فقدان چنین ضرورتی، حصول نتایج هر چه مطلوب تر در شرایط فعلی، دشوار و ناممکن خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد گفت:پیش از این اقدامات و بسته های حمایتی برای فعالان عرصه اتوبوسرانی در قالب بیمه تأمین اجتماعی و ارائه روغن، لاستیک و...تعریف و عملیاتی می شد که متأسفانه به دلیل محدودیت های مالی و اعتباراتی، مدتی است این کمک ها قطع و همین موضوع مسبب بروز نارضایتی و طرح گلایه هایی از سوی اتوبوسرانان شده که به طور طبیعی کاهش و حذف اقدامات و بسته های حمایتی، ارائه خدمات مطلوب به مردم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تعداد اتوبوس های فعال در شهر ملارد و در عرصه ناوگان حمل و نقل عمومی این منطقه عنوان کرد:در حال حاضر، قریب به ۱۶۰ دستگاه اتوبوس در این حوزه فعالیت می کنند که ۱۱ دستگاه از این میزان متعلق به شهرداری ملارد و مابقی آن نیز در دایره فعالیت بخش خصوصی قابل تعریف است.

اکبری در خاتمه یادآور شد:قریب به نیمی از اتوبوس های فعال در شهر ملارد، فرسوده هستند که امیدواریم با حصول گشایش های مالی، شاهد برون رفت از وضعیت مذکور باشیم.