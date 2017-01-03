ثبت۱۴هزاردیدار با خانواده شاهدوایثارگر/طرح سپاس ادامه پیدا می کند

نادر نصیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار سازنده و تأثیرگذار طرح سپاس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت:گردش ادواری این طرح، حاوی و حامل محاسن و ثمرات سازنده بسیار موثری است که با اتکا به آن، بخش قابل توجهی از ارزش های انسانی، اخلاقی و آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حفظ و ترویج خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان های استان تهران گفت:از سه ماهه چهارم سال ۹۴ تاکنون، شاهد یک دور کامل از بازدید و دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران بوده ایم که در نوع خود، موفقیت و توفیق حائز اهمیتی به شمار می رود.

وی افزود:استاندار تهران به عنوان رئیس شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مدیران کل را مکلف کرده که بازدید مستمر از خانواده معظم شهدا را به صورت هر دو هفته یک بار در دستور کار ویژه قرار دهند.

نصیری عنوان کرد:۴۰ مدیر از بنیاد شهید شهرستان های استان تهران نیز در کنار مسئولان شهرستانی که طرح سپاس در آن عملیاتی می شود، حضور به هم می رسانند که این هم افزایی، نقش بسزایی در فرهنگ سازی ایثار و شهادت ایفا می کند.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان های استان تهران گفت:بالغ بر ۱۰ هزار دیدار از سه ماهه چهارم سال گذشته تاکنون در قالب طرح سپاس اجرایی شده که با افزودن چهار هزار دیداری که به صورت مجزا فرمانداران و روسای ادارت شهرستان ها از خانواده معظم شاهد وایثارگر داشته اند، به رقم و عدد قابل توجهی خواهیم رسید.

وی افزود:در قالب طرح مذکور(سپاس) قریب به ۹۰۰ میلیون تومان هدیه به خانواده ایثارگران، اهدا و اعطا شده است که بدون تردید این اعداد و ارقام، پاسخگوی تلاش ایثارگرانه و مجاهدانه این عزیزان در ایام دفاع مقدس نبوده و نخواهد بود، زیرا دلاورمردی ها و رشادت های ایثارگران و شهدا با شاخص های مادی یا ریالی قابل ارزیابی نیست.

نصیری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، دستاوردهای طرح سپاس در شهرستان های استان تهران را تأمین منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تجلیل و تقدیر از خانواده معظم شهدا، مشارکت اثرگذار ائمه جمعه، فرمانداران و مسئولان شهرستانی و استانی و اعضای شورای مدیران بنیاد شهید شهرستان های استان تهران، بهره گیری از ظرفیت ها و منابع شهرستانی واستانی، ایجاد تنوع و تبادل تجربه مدیریتی در میان مسئولان شهرستانی و استانی، القای این اصل اساسی که دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا یک امر فرا بخشی است، فرهنگ سازی و ضرورت تکریم از خانواده ایثارگران در افکار عمومی و اذهان عمومی، رفع مشکلات خانواده شاهد و شهدا وتجدید بیعت با آرمان های نظام، امام راحل و رهبری معظم انقلاب دانست.

وی یادآور شد:با عنایت به تدابیر وتمهیدات اتخاذ شده، روند مذکور در آینده نیز با عزمی جدی و راسخ استمرار خواهد داشت و تلاش می کنیم با ارائه پیشنهادات لازم، طرح اشاره شده در سطح ملی و کشوری نیز عملیاتی شود.