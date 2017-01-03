فرصت ۲ ماهه برای بخشودگی جرایم انشعابات غیر مجاز آب و فاضلاب

سید علی لدنی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انشعابات غیر مجاز آب یک آسیب محسوب می شوند و در راستای اصلاح الگوی مصرف، حل موضوع انشعابات غیر مجاز در استان نیاز به فرهنگ سازی، اصلاح و الگو سازی مناسب دارد.



لدنی نژاد با بیان اینکه آب و فاضلاب با استفاده از روش های مناسب و به کارگیری روش های نرم و فرهنگ سازی و روش های سخت و برخورد قانونی وظیفه خود در قبال انشعابات غیر مجاز را انجام می دهد، عنوان کرد: فرصت دو ماهه ای از ۲۰ آذر تا ۲۰ بهمن ماه سال جاری برای بخشودگی جرایم انشعابات آب و فاضلاب با هماهنگی دادگستری استان در نظر گرفته شده است.



لدنی نژاد افزود: امید است با فرهنگ سازی، و ایجاد مشوق های لازم بتوان موضوع انشعابات غیر مجاز را حل کرد.



لدنی نژاد تاکید کرد: کمک دیگری که در این زمینه به مشترکین می شود، امضای تفاهم نامه با بانک است، که مشترکین می توانند، برای هر تعداد انشعاب آب وفاضلاب، با معرفی به بانک، تسهیلات لازم را دریافت کنند.



وی افزود: با انجام این تفاهم نامه مشکل به صورت تقسیط حل می شود، تا مشترکین به انشعابات غیر مجاز روی نیاورند.