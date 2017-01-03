ائتلاف آمریکا به کشتار ۱۸۸ غیرنظامی در سوریه و عراق اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش که آمریکا سرکردگی آن را برعهده دارد به کشته شدن ۱۸۸ غیرنظامی در سوریه و عراق از ابتدای عملیات این ائتلاف در دو کشور مذکور اعتراف کرد.

ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴ تا کنون طی عملیات این ائتلاف در عراق و سوریه دست کم ۱۸۸ غیرنظامی کشته شده اند.

کارگروه مشترک ارتش آمریکا در ارزیابی ماهانه خود از قربانیان غیرنظامی عملیات این ائتلاف اعلام کرد که همچنان در خصوص ۵ گزارش پیرامون کشته شدن غیر عمدی غیرنظامیان تحقیق می کند که ۴ مورد آن مربوط به حملات هوایی در سال ۲۰۱۶ و یک مورد مربوط به سال ۲۰۱۵ است.