سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۹هزار غیرنظامی در عراق کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، هیات سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) روز دوشنبه از کشته شدن ۳۸۶ عراقی و زخمی شدن بیش از هزار نفر دیگر طی ماه دسامبر گذشته خبر داد که همگی جزو غیرنظامیان هستند.

این هیات در بیانیه ای اعلام کرد که آمار ثبت شده حاکی است که طی ماه دسامبر ۲۰۱۶ میلادی مجموعا ۳۸۶ عراقی کشته و هزار و ۶۶ نفر دیگر در اقدامات تروریستی و خشونت بار زخمی شده اند و بین آنها نیروهای پلیس وجود ندارند.

بنا بر این بیانیه، استان نینوا با مجموع ۷۱۹ قربانی غیرنظامی شامل ۲۰۸ کشته و ۵۱۱ زخمی بیشترین آمار تلفات را به خود اختصاص داده است. همچنین در بغداد نیز ۱۰۹ نفر طی این مدت کشته و ۵۲۳ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

ضمن اینکه در کرکوک هم ۶۴ عراقی کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شده اند و آمار قربانیان غیرنظامی که در ماه مذکور در الانبار کشته و زخمی شده اند در اختیار هیات سازمان ملل در عراق قرار ندارد.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد که در سال ۲۰۱۶ تعداد مجموع تلفات غیرنظامیان در عراق را ۱۹ هزار و ۲۶۶ نفر ثبت کرده است که ۶۸۷۸ نفر آنها را کشته شدگان و ۱۲ هزار و ۳۸۸ نفر را نیز زخمی ها تشکیل می دهند و این آمار تعداد تلفات غیرنظامیان در الانبار طی ماه های مه، ژوئیه، اوت و دسامبر را شامل نمی شود.

گفتنی است که سازمان ملل ابتدای ماه دسامبر ۲۰۱۶ از کشته و زخمی شدن ۴ هزار و ۲۶۵ عراقی در جریان اقدامات خشونت بار و تروریستی طی ماه نوامبر گذشته خبر داده بود که بغداد بیشترین آمار تلفات را داشت.