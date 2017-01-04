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۱۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

مدیرآب وفاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج با ۱۰۰ میلیارد احداث می شود

تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج با ۱۰۰ میلیارد احداث می شود

یاسوج- مدیرعامل آب وفاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: احداث تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به استان است .

سید علی لدنی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به رویکرد دولت، دستورات وزارت نیرو و برنامه ریزی های انجام شده، این پروژه ها در حال برگزاری مناقصه یا تهیه اسناد مناقصه از محل اوراق مشارکت هستند.

لدنی نژاد اظهار داشت: آبرسانی دوگنبدان، فاضلاب دوگنبدان، فاضلاب یاسوج، دهدشت، سی سخت و  چرام از طریق اوراق مشارکت انجام می شوند.

 لدنی نژاد با بیان اینکه فعالیت و تلاش برای اجرای پروژه های مصوب سفر در حال انجام است، عنوان داشت: در سفر رئیس جمهور، سه پروژه از پروژه های آبی استان به عنوان سه پروژه مهم با پیگیری ویژه مسئولان مصوب سفر شد.

وی اضافه کرد: احداث تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار، اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه آب یاسوج با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و آبرسانی به مادوان و روستاهای حومه از تنگه کبوتری با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور هستند، که هر سه پروژه در حال برگزاری مناقصه بوده و امید است در دهه فجر کلنگ زنی و عملیات اجرایی این پروژه ها آغاز شود.

لدنی نژاد به اجرای فاضلاب بر اساس فاینانس اشاره و عنوان کرد: فاضلاب منطقه امامت یاسوج با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار، به روش فاینانس جاری در دست برگزاری مناقصه است.

کد مطلب 3867127

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