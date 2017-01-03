بیماران مبتلا به صرع منع ازدواج ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه صدیق مروستی در آستانه برگزاری سیزدهمین کنگره بین المللی صرع اظهارداشت: صرع بیماری شایع است و شناخت مردم در زمینه این بیماری بیشتر شده ولی هنوز ارتقاء آگاهی خانواده ها و جامعه در این زمینه لازم است.

وی با اشاره به اینکه گاهی تصورات مردم از صرع ناقص و نادرست است، افزود: این مسئله گاهی سبب بروز حاشیه برای این بیماران شده و مشکلاتی برایشان پدید می آورد.

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: صرع ممکن است در افراد مختلف با گروههای سنی متفاوت بروز کند لذا نمی توان گفت فقط کودکان یا میانسالان دچار آن می شوند. همچنین این بیماری علل مختلف ژنتیکی و غیر ژنتیکی دارد.

معاون آموزش انجمن صرع ایران اضافه کرد: صرع یعنی تشنج های تکرار شونده ولی تشنج همیشه علامت ابتلا به صرع نیست و می تواند علل مختلفی داشته باشد مانند کاهش قند خون و ...

صدیق مروستی در پاسخ به اینکه آیا آمار ابتلا به صرع نسب به گذشته بیشتر شده است، گفت: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد ولی شاید دلیل افزایش مراجعات، شناخت بیشتر این بیماری باشد.

وی افزود: شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ در جهت کاهش حملات صرع در بیماران بوده که خوشبختانه این موضوع در ایران به وقوع پیوسته و موفقیت های زیادی حاصل شده است.

این متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد: زنان مبتلا به صرع منعی برای بارداری ندارند ولی تشنج یا حملات صرع باید در آنها کنترل شود. همچنین ازدواج و اشتغال و تحصیل نیز برای این بیماران غیر ممکن نیست فقط باید بیماری تحت کنترل باشد.

صدیق مروستی در مورد اینکه آلودگی هوا می تواند در تشدید حملات صرع موثر باشد، گفت: خیر، ولی احتمال دارد مسمومیت با سرب در طولانی مدت عوارض جانبی برای این بیماران داشته باشد. همچنین بیماران مبتلا به صرع باید متوجه خطرات استعمال سیگار یا مصرف الکل باشند چراکه این مسئله احتمال افزایش حملات صرع را به همراه خواهد داشت.

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع ۶ تا ۸ بهمن ۹۵ در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار می شود.