دشمن در فتنه ۸۸ به دنبال قراردادن مردم در مقابل حکومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب اله جان نثاری دوشنبه شب در نشست بصیرتی کارکنان یگان های ویژه خراسان جنوبی اظهار داشت: فتنه ۸۸ منجر به هشت ماه دفاع مقدس و در نهایت منجر به حماسه مردمی، ولایتی و بصیرتی ۹ دی شد.

وی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات امام علی(ع) فتنه به زمانی گفته می شود که باطل لباس حق بپوشد به طوریکه عامه مردم نتوانند حق را از باطل تشخیص دهند، بیان کرد: در فتنه ۸۸ نیز دشمنان نظام تلاش کردند که با رویکرد نافرمانی مدنی ضربه به نظام بزنند.

جانشین فرماندهی یگان های ویژه ناجا ادامه داد: بعد از آنکه دشمن در جنگ سخت، نیمه سخت و جنگ نرم در سطوح و لایه های مختلف هر آنچه در توان داشت به کار گرفت تا نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند و نتوانست، راهبرد قرار دادن مردم مقابل حاکمیت را در دستور کار قرار دادند.

جان نثاری با بیان اینکه دشمن برای پیاده کردن این هدف از ۱۰ سال قبل برنامه ریزی و تلاش کرده بود، عنوان داشت: در طول این مدت دشمن عوامل نفوذی خود را در حکومت نفوذ داد تا در فتنه ۸۸ نظام را ساقط کنند.

وی با بیان اینکه دشمنی که همه ابزار را در رویکردهای جنگ سخت به کارگیری کرد به نتیجه نرسید، بیان داشت: اتاق های فکر دشمن به استکبار این پیام را داد که در جنگ سخت روحیه شهادت طلبی، ایثار و از خود گذشتگی ملت ایران را نمی توان شکست.

جانشین فرماندهی یگان های ویژه ناجا اضافه کرد: دشمن به این نتیجه رسید که برای شکست نظام جمهوری اسلامی باید دین را در لایه های مختلف زندگی از بین برده و روحیه ایثار و شهادت طلبی را از مردم گرفت.

حماسه نهم دی آبی بر آتش فتنه شد

جان نثاری، تهاجم فرهنگی را یکی از رویکردهای جنگ نرم دشمن عنوان کرد و گفت: دشمن در عرصه جنگ نرم می خواست دین را از مردم بگیرد اما مردم در این عرصه نیز دشمن را مایوس و نا امید کردند.

وی اضافه کرد: در فتنه ۸۸ دشمن به دنبال قراردادن مردم در مقابل حکومت بود به گونه ای که همه سیاستمداران غربی و اسرائیلی رسما اعلام کردند که همه فشارها، تحریم ها و حمایت از اغتشاشات برای این است که مردم در مقابل حکومت اسلامی قرار گیرد تا جایی که حکومت اسلامی ساقط شود.

جانشین فرماندهی یگان های ویژه ناجا با بیان اینکه قرار دادن مردم در مقابل حکومت نافرمانی مدنی است، عنوان داشت: دشمن در تیرماه ۸۸ این را محک زد اما با حضور میلیونی مردم در حماسه ۹ دی شکست خورد.

جان نثاری با اشاره به اینکه سخت ترین و پیچیده ترین مدل تقابل جمعیت اعتراضی با رویکرد علمی این است که جامعه دو قطبی شود و مردم با یکدیگر درگیر شوند، افزود: اگر مردم با یکدیگر درگیر شوند ارتش ها هم نمی تواند آن ها را از هم جدا کند لذا در فتنه ۸۸ هدف دشمن ایجاد دو قطبی در لایه های مختلف اجتماعی بود که تا حدودی نیز موفق شدند.

وی با بیان اینکه در جریان فتنه ۸۸ خیلی از متدینین و مسئولان هم نتوانستند تشخیص درست دهند و برخی نیز سکوت کردند، عنوان داشت: با روشنگری مقام معظم رهبری در نماز جمعه بسیاری از مردم مطلع شدند که جمعیت چند ده هزار نفری اعتراضی فروکش کرد.

وی ادامه داد: در نهایت نیز فتنه ۸۸ بعد از هشت ماه به عاشورا رسید و بی احترامی عوامل فتنه به پرچم امام حسین(ع) حماسه نهم دی ماه را رقم زد و آبی بر آتش فتنه شد.