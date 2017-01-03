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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۷:۳۸

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

کشف کوزه های قوم عاشور در ایوان

کشف کوزه های قوم عاشور در ایوان

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف کوزه های قوم عاشور در ایوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری از کشف کوزه های سفالی قوم عاشور مربوط به دوره تمدن بین النهرین در عملیات مشترک پلیس ایوان و یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد.

وی گفت: در این عملیات پلیسی تعداد سه کوزه سفالی  نقش دار بزرگ.متوسط و کوچک کشف شد.

سردار یاری گفت: در این رابطه چهار نفر هنگام خرید و فروش عتیقه ها دستگیر شدند.

وی گفت: از متهمان تعداد ۳۰ قطعه انواع سنگ های کوچک و بزرگ،۶۰  سکه خارجی نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 3867130

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