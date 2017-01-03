کشف کوزه های قوم عاشور در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری از کشف کوزه های سفالی قوم عاشور مربوط به دوره تمدن بین النهرین در عملیات مشترک پلیس ایوان و یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد.

وی گفت: در این عملیات پلیسی تعداد سه کوزه سفالی نقش دار بزرگ.متوسط و کوچک کشف شد.

سردار یاری گفت: در این رابطه چهار نفر هنگام خرید و فروش عتیقه ها دستگیر شدند.

وی گفت: از متهمان تعداد ۳۰ قطعه انواع سنگ های کوچک و بزرگ،۶۰ سکه خارجی نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.