هدف دشمن در فضای مجازی فروپاشی بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی دوشنبه شب در نشست بصیرتی کارکنان یگان های ویژه خراسان جنوبی اظهار داشت: دشمن همواره درصدد است که جامعه را دو قطبی و یا چند قطبی کند و هر جایی که بتواند این هدف را اجرا کند از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه این یک بیماری است که دشمن تزریق می کند، بیان کرد: مصونیت در مقابل این بیماری حقیقت توحید است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، اصل خلقت انسان را بندگی برای خدا دانست و گفت: انسان مؤمن و متعهد در هر شرایط و هر جایی که باشد از اصل فلسفه خلقت خود غافل نمی شود.

عبادی با بیان اینکه عزیزترین انسان ها نزد خدا با تقواترین آن ها است، عنوان داشت: متقین کسانی هستند که وظیفه خود را بر اساس تقوا انجام دهند و اگر به حقیقت این معنا برویم دیگر دورنگی در جامعه وجود ندارد.

تفکر توحیدی جامعه را از هم گسیختگی نجات می دهد

وی با اشاره به اینکه این رنگ ها، هوس ها، غرورها و انتظارات مادی است که جامعه را از هم جدا می کند، بیان داشت: اما حقیقت توحید همه چیز را مربوط به خدا می داند و با این تفکر توحیدی جامعه از هم گسیختگی نجات پیدا می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاوت بین فتنه ۸۸ و حماسه نهم دی نیز همین است، بیان کرد: در فتنه ۸۸ نیز بر اساس غفلت، هوا و هوس، دخالت های بیگانه و سیاست کاری مردم از هم جدا شدند اما بعد از هشت ماه که فرصت فکر کردن پیدا کردند فطرت مردم حماسه نهم دی را به نمایش گذاشت.

عبادی با بیان اینکه بشر موجودی است که انسانیت او در این دنیا ساخته می شود، افزود: باید از هر فرصتی برای سازندگی خود و دیگران استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در طول دوران سازندگی از همه مهمتر دامن مادر است و جایگاه مادر از نظر فقهی بسیار رفیع بوده اما متاسفانه توسط غارت بیگانگان داریم آن را از دست می دهیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، زیرساخت واقعی جامعه اسلامی را خانواده دانست و افزود: متاسفانه در حال حاضر این زیرساخت در حال آسیب خوردن است و باید ساز و کارها در جهت حفظ و صیانت از این سنگر عظیم بکار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن در تهاجم فرهنگی و به خصوص فضای مجازی خانواده ها را هدف قرار داده است، بیان داشت: این برای جامعه زنگ خطر است و همانطور که به دشمن بیرونی توجه می کنیم به این مسئله نیز باید توجه ویژه داشته باشیم.