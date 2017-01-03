مذاکرات صلح سوریه در «آستانه» جایگزین مذاکرات پیشین ژنو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «ویتالی نعومکین» مشاور «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در سخنانی اظهاراتی را در خصوص مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستانه» قزاقستان مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط اظهار داشت: مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستانه» جایگزین مذاکراتی نیست که پیشتر در ژنو انجام شد.

مشاور دی میستورا همچنین تصریح کرد: مذاکرات آستانه همچون دیگر مذاکرات نیست و به نظر می رسد که سازوکار جدیدی در این زمینه شکل گرفته است. باید صریح باشیم؛ سازوکارهای دیگر اتخاذ شده توسط سازمان ملل برای حل بحران سوریه، پیشتر موفقیت آمیز نبوده است.

وی ادامه داد: شاید اینگونه به نظر برسد که گام های ابتدایی برای برگزاری مذاکرات آستانه موفق تر از تلاش های سازمان ملل بوده است؛ به ویژه اینکه اگر آتش بس در سوریه دوام داشته باشد.

نعومکین همچنین ارائه نتایج مذاکرات صلح آستانه به شورای امنیت سازمان ملل را بعید ندانسته و تصریح کرد: این به معنای لزوم بررسی نتایج مذاکرات آستانه توسط شورای امنیت نیست.