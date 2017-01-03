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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۰۹

تحولات فلسطین؛

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۵ فلسطینی بازداشت شدند

یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۵ فلسطینی بازداشت شدند

نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر «رام الله» در کرانه باختری یورش برده و پنج شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی ساکن مناطق مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای «سلواد» واقع در شهر «رام الله» در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و ساکنان کرانه باختری درگرفت.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور علیه شهروندان فلسطینی استفاده کردند.

شاهدان عینی همچنین اعلام کردند که در یورش صهیونیستها به کرانه باختری پنج شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام بازداشت و روانه زندان شدند.

کد مطلب 3867141

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