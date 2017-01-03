یورش صهیونیستها به کرانه باختری/۵ فلسطینی بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی ساکن مناطق مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای «سلواد» واقع در شهر «رام الله» در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و ساکنان کرانه باختری درگرفت.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست از گازهای اشک آور علیه شهروندان فلسطینی استفاده کردند.

شاهدان عینی همچنین اعلام کردند که در یورش صهیونیستها به کرانه باختری پنج شهروند فلسطینی بدون تفهیم اتهام بازداشت و روانه زندان شدند.