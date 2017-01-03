آغازی برای رونق فلیم کردی/دولت باید حمایت بهتری داشته باشد

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ حلیمه ملایی: استان کردستان یکی از مناطق خاص کشور برای تولید فیلم کوتاه است و به همین دلیل معمولا هر روز خبری از موفقیت های فیلمسازان این استان در عرصه های ملی و بین المللی منتشر می شود.
امروز در اکثر قریب به اتفاق جشنواره های ملی و بین المللی آثاری از فیلمسازان کردستانی در حوزه فیلم کوتاه وجود دارد و معمولا این آثار نیز در رقابت با سایر تولیدات سربلند بیرون آمده و جوایز مختلفی را نصیب استان می کنند.
سالهاست که جای یک جشنواره و یا محفل برای جمع شدن اهالی سینما به ویژه فیلم در کردستان خالی است که بالاخره پیگیری ها نتیجه داد و قرار است که برای اولین بار در تاریخ این استان، هفته فیلم کردی به میزبانی سنندج برگزار شود.
چگونگی برگزاری این جشنواره و همچنین ایده شکل گرفتن آن تا چگونگی حضور آثار برای نمایش در آن از جمله موضوعاتی بود که با ستار چمنی گل یکی از فیلمسازان استان کردستان و از متولیان برگزاری هفته فیلم کردی مورد بحث قرار گرفت.
*ایده برگزاری نخستین هفته بینالمللی فیلم کُردی «سنهدژ» از کجا نشأت گرفته است؟
ما حدود ۸ سال است که درخواست مجوز برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم کردی در سنندج را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم کردهایم که نهایتا با لطف دوستان در آن اداره کل، برای برگزاری آن در سال ۱۳۹۶ موافقت صورت گرفت. لذا جهت آمادگی خود برای برگزاری جشنواره، اقدام به برگزاری هفته بینالمللی فیلم کُردی «سنهدژ» کردیم که البته حمایت مادی از سوی مدیرعامل محترم بانک صادرات کردستان صورت گرفت که در اینجا جا دارد از طرف تیم برگزاری هفته فیلم کمال تشکر را از وی برای حمایت از این اتفاق فرهنگی داشته باشم.
*از کشورهای خارجی بجز اقلیم کردستان چه هنرمندانی برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت شدند؟
به دلیل کمبود وقت و هزینه نتوانستیم که از فیلمسازان مقیم کشورهای اروپایی کسی را دعوت کنیم، اما فیلمهای آنان به نمایش درمیآید از جمله فیلم سینمایی «بیکهس» ساخته «کارزان قادر» که در جشنواره بینالمللی فیلم فجر هم جایزه بهترین بازیگری را کسب کرد و همچنین در جشنوارههای معتبر دیگری در سطح بینالملل جوایز بسیاری را توانست کسب کند.
فیلم سینمایی «پیش از باریدن برف» ساخته «هیشام زمان» که محصول مشترک نروژ و اقلیم کردستان میباشد و نیز فیلم سینمایی «جایی برای بازی» ساخته هنرمند «شوکت امین کورکی» که این فیلم هم جوایز بینالمللی بسیاری را کسب نموده است. در این هفته فیلم، آثار کوتاه بسیار خوبی به نمایش درمیآیند که پیشتر در سطح بینالمللی حضورهای درخشانی داشتهاند.
*بجز نمایش فیلمها چه برنامه دیگری برای این هفته پیش بینی شده است؟
جلساتی را بعنوان نشست هماندیشی فیلمسازان تدارک دیدهایم که در کنار هفته فیلم در سالن اندیشه پردیس سینمایی بهمن برگزار خواهد شد و در مجموع هدف اصلی این بود که بتوانیم زمینه برای جمع شدن دور هم اهالی سینما به ویژه فیلم کردی را در مرکز استان کردستان حداقل برای یک هفته هم که شده فراهم کنیم.
*تأثیر برگزاری هفته بینالمللی فیلم کُردی «سنهدژ» بر استان و جامعه هنری و سینمای کردستان چیست؟
امروزه فیلمهای تولیدی شده در کردستان ایران جزو بهترین فیلمهای جشنوارههای بینالمللی محسوب میشوند، لذا هم باید مردم هنردوست این دیار، فرصتی برایشان آماده شود تا بتوانند این آثار را مشاهده کنند و هم اینکه سایر فیلمسازان استان که فرصتی برای دیدن فیلمهای کردی سایر نقاط دنیا پیدا نمیکنند بتوانند در این هفته فیلم و جشنوارههای آینده، فیلمها را مشاهده کنند و این خود میتواند در روند و بهبود ساخت و آشنایی بیشتر بر صنعت سینما و هنر فیلمسازی نقش بسزایی داشته باشد.
*شیوه کمک اسپانسرها به چه صورت بوده است؟
مدیریت شعب بانک صادرات کردستان تنها حامی مالی این رویداد فرهنگی است و سایر نهادهای دولتی کمک هایی هم به نوبه خود در این امر مشارکت داشتهاند که امیدوارم متولیان اصلی فرهنگ و هنر استان سال آینده برای برگزاری نخستین جشنواره بینالمللی فیلم کردی «سنهدژ» بیشتر ما را حمایت نمایند و زمینه برای توسعه و اعتلای بیش از پیش فیلم در این استان که استعدادهای خاصی نیز در اختیار دارد، فراهم شود.
*چشم انداز برگزاری دورههای بعدی این جشنواره فیلم به میزبانی استان کردستان به چه صورت است؟
همانطور که در ابتدا عرض کردم برگزاری نخستین هفته بینالمللی فیلم کردی آغازی است برای برگزاری جشنواره اصلی و امیدوایم بتوانیم جشنوارهای در خور فرهنگ و هنر ایران و کردستان برگزار کنیم که البته در این راستا نیاز است خود اهالی فیلم و سینما در کردستان وارد عرصه شده و برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم فرهنگی و هنری در این استان مشارکت و همراهی داشته باشند.
*از نگاه شخص شما سینمای کردی، بویژه در کردستان ایران در چه سطح در دو بعد داخلی و بینالمللی قرار دارد؟
به عنوان فیلمساز و پخشکننده بین المللی فیلم، امروز جایگاه فیلمسازان کرد در سطح بالایی قرار دارد و انشاالله به زودی خبر حضور فیلمهای کُردی را در آکادمی اسکار شاهد خواهیم بود، چرا که این استان به راستی دارای جوانانی خلاق و توانمند در حوزه سینما است و انتظار می رود که با حمایت ها و سرمایه گذاری های بهتر دولت زمینه برای توسعه بیش از پیش این حوزه فراهم شود.
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