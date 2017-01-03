به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، سینما انقلاب شهرستان علی‌آباد کتول با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، مسئولان شهرستانی و هنرمندان علی‌آبادی بعد از ۱۵ سال افتتاح شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی‌آباد کتول از راه‌اندازی این سینما اظهار خرسندی کرد و گفت: جا دارد از حمایت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معاون هنری این اداره کل به جهت همکاری صمیمانه قدردانی کنم.

حجت‌الاسلام سید محمود میردیلمی بابیان این نکته که افتتاح سینما در هر شهری پویایی و نشاط را به همراه دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه امروز ما اوقات فراغت جوانان است و سینما می‌تواند بخش عمده‌ای از این دغدغه‌ها را کاهش دهد.

وی با تأکید بر این نکته که سینما در شناخت فرهنگ‌های مختلف به ما کمک می‌کند، افزود: سینما بهترین وسیله انتقال فرهنگ به جامعه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری سالن‌ها به بخش خصوصی و تبدیل این فضاها به مکان‌های فرهنگی خدمات رسان در جهت پر کردن اوقات فراغت یکی از برنامه‌های کاربردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مردم با یک نشاط فرهنگی روبرو هستند.

داریوش ارجمند در آئین افتتاح سینما انقلاب علی‌آباد کتول گفت: سینما یک هنر و دستاوردی است که انسان با آن دنیایش را تبیین می‌کند تا چرایی‌های وجودش را بشناسد و چگونگی‌های زندگی‌اش را درک کند.

وی بابیان این نکته که انسان در طول تاریخ پنج دستاورد به نام‌های علم، فلسفه، مذهب، عرفان و هنر دارد، اظهار کرد: سینما در هنر می‌گنجد که وجوهی را در خود دارد و هدف زندگی را مشخص می‌کند.

بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون اضافه کرد: هر هنری در سینما مستتر است وزندگی ما در میان همین هنرها می‌گذرد.

ارجمند در خاتمه یادآور شد: سینما پدیده ایست که می‌تواند با همه‌ درونیات ما مانند عشق، نفرت، دوست داشتن، غیرت و دین ارتباط برقرار کند بر همین اساس باید بدانیم که سینما یک پدیده دم‌دستی نیست به این خاطر باید مواظب باشیم فیلم درست بسازیم.

