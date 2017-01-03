  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۸

با حضور داریوش ارجمند؛

سینما انقلاب علی‌آباد کتول بعد از ۱۵ سال افتتاح شد

سینما انقلاب علی‌آباد کتول بعد از ۱۵ سال افتتاح شد

گرگان- سینما انقلاب شهرستان علی‌آباد کتول با حضور داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای کشور بعد از ۱۵ سال افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، سینما انقلاب شهرستان علی‌آباد کتول با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، مسئولان شهرستانی و هنرمندان علی‌آبادی بعد از ۱۵ سال افتتاح شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی‌آباد کتول از راه‌اندازی این سینما اظهار خرسندی کرد و گفت: جا دارد از حمایت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معاون هنری این اداره کل به جهت همکاری صمیمانه قدردانی کنم.

حجت‌الاسلام سید محمود میردیلمی بابیان این نکته که افتتاح سینما در هر شهری پویایی و نشاط را به همراه دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه امروز ما اوقات فراغت جوانان است و سینما می‌تواند بخش عمده‌ای از این دغدغه‌ها را کاهش دهد.

وی با تأکید بر این نکته که سینما در شناخت فرهنگ‌های مختلف به ما کمک می‌کند، افزود: سینما بهترین وسیله انتقال فرهنگ به جامعه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری سالن‌ها به بخش خصوصی و تبدیل این فضاها به مکان‌های فرهنگی خدمات رسان در جهت پر کردن اوقات فراغت یکی از برنامه‌های کاربردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مردم با یک نشاط فرهنگی روبرو هستند.

داریوش ارجمند در آئین افتتاح سینما انقلاب علی‌آباد کتول گفت: سینما یک هنر و دستاوردی است که انسان با آن دنیایش را تبیین می‌کند تا چرایی‌های وجودش را بشناسد و چگونگی‌های زندگی‌اش را درک کند.

وی بابیان این نکته که انسان در طول تاریخ پنج دستاورد به نام‌های علم، فلسفه، مذهب، عرفان و هنر دارد، اظهار کرد: سینما در هنر می‌گنجد که وجوهی را در خود دارد و هدف زندگی را مشخص می‌کند.

بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون اضافه کرد: هر هنری در سینما مستتر است وزندگی ما در میان همین هنرها می‌گذرد.

ارجمند در خاتمه یادآور شد: سینما پدیده ایست که می‌تواند با همه‌ درونیات ما مانند عشق، نفرت، دوست داشتن، غیرت و دین ارتباط برقرار کند بر همین اساس باید بدانیم که سینما یک پدیده دم‌دستی نیست به این خاطر باید مواظب باشیم فیلم درست بسازیم.
 

کد مطلب 3867146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها