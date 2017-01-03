۵ دستگاه آمبولانس برای شهرهای بوشهر و گناوه و دیلم اختصاص یافت

حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور توسعه سلامت در استان بوشهر صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری مسئولان به نتایج مورد نظر دست یابیم.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های مردم در نقاط مختلف استان بوشهر، توسعه خدمات سلامت و اورژانس است که در این راستا برای افزایش تعداد آمبولانس در حوزه انتخابیه پیگیری لازم را داشتیم.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پنج دستگاه آمبولانس به این حوزه اختصاص یافته است که ۳ آمبولانس برای بوشهر، یک دستگاه برای گناوه و یک دستگاه برای دیلم است.

وی ادامه داد: در راستای بهبود وضعیت بهداشت و درمان در حوزه انتخابیه خود تلاش ویژه‌ای داشته و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی دغدغه‌های مردم باشیم.