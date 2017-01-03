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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۲۷

بررسی عملکرد سه رشته در ‏دومین نشست آسیب شناسی پارالمپیک ریو

بررسی عملکرد سه رشته در ‏دومین نشست آسیب شناسی پارالمپیک ریو

دومین نشست آسیب شناسی و بررسی عملکرد رشته های ورزشی شرکت کننده در پانزدهمین دوره مسابقات پارالمپیک ریو ‎۲۰۱۶‏ امروز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته، جلسات آسیب شناسی رشته های فوتبال هفت نفره، شنا و قایقرانی (رشته کانو‏)‎‏ جانبازان و معلولین به ترتیب امروز از ساعت چهارده تا هفده با حضور مسئولان کمیته، معاون ورزشی فدراسیون ورزش های معلولین و جانبازان و سرمربیان تیم های ملی برگزار می شود‎.‏

تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در مسابقات پارالمپیک ریو موفق به کسب مدال نقره شد‎. ‏شاهین ایزدیار تنها نماینده شنای جانبازان و معلولان مقام هشتم مسابقات را بدست آورد و در قایقرانی رشته کانو مقام نهم برای شهلا بهروزی راد نماینده کشورمان بدست آمد‎.‏

کاروان تیم های ملی شرکت کننده  کشورمان در پانزدهمین دوره مسابقات پارالمپیک ریو با کسب ‎۸‏ مدال طلا، ‎۹‏ مدال نقره و  ۷ برنز و مجموع ‎۲۴‏ مدال در جایگاه پانزدهم مسابقات پارالمپیک قرار گرفت‎.

کد مطلب 3867152
زینب حاجی حسینی

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