بررسی عملکرد سه رشته در ‏دومین نشست آسیب شناسی پارالمپیک ریو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته، جلسات آسیب شناسی رشته های فوتبال هفت نفره، شنا و قایقرانی (رشته کانو‏)‎‏ جانبازان و معلولین به ترتیب امروز از ساعت چهارده تا هفده با حضور مسئولان کمیته، معاون ورزشی فدراسیون ورزش های معلولین و جانبازان و سرمربیان تیم های ملی برگزار می شود‎.‏



تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در مسابقات پارالمپیک ریو موفق به کسب مدال نقره شد‎. ‏شاهین ایزدیار تنها نماینده شنای جانبازان و معلولان مقام هشتم مسابقات را بدست آورد و در قایقرانی رشته کانو مقام نهم برای شهلا بهروزی راد نماینده کشورمان بدست آمد‎.‏



کاروان تیم های ملی شرکت کننده کشورمان در پانزدهمین دوره مسابقات پارالمپیک ریو با کسب ‎۸‏ مدال طلا، ‎۹‏ مدال نقره و ۷ برنز و مجموع ‎۲۴‏ مدال در جایگاه پانزدهم مسابقات پارالمپیک قرار گرفت‎.