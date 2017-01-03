ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بوئین زهرا تشکیل شد

مهدی مهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ستاد شهرستانی مبارزه با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با حضوررؤسای ادارات مرتبط درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد و گزارشی از وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در منطقه ارائه و نسبت به بیان راهکارهای پیشگیری از بیماری و نحوه همکاریهای بین بخشی و اهمیت ارائه گزارش از سوی دارندگان طیور صنعتی و بومی نکاتی عنوان شد.

وی افزود: شهرستان بوئین زهرا به دلیل وجود جاده های مواصلاتی و مسیر ترانزیت غرب و شرق کشور، همواره مکان عبور انواع دام و طیور و بوده و از این جهت در معرض خطر شیوع بیماریهای دام وطیور است و از طرفی وجود روستاهای فعال در زمینه دام و طیور دلیل دیگری براهمیت بررسی بیماری های مختلف و بخصوص بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور است که در این زمینه نیاز به همراهی همه ارگانها و واحدهای ستادی کوچک و بزرگ مانند دهیاری ها وجود دارد.

مهرزاده در پایان ضمن درخواست از کلیه همشهریان برای رعایت شرایط ویژه بهداشتی و قرنطینه ای، از آنها خواست تا از هرگونه خرید و فروش طیور بومی و سایر ماکیان جدا خودداری نمایند و تلفات غیر متعارف طیور را از طریق تماس با سامانه ۱۵۱۲ و یا پیامک به شماره ۵۰۰۰۱۵۱۲ به این اداره اطلاع رسانی کنند.