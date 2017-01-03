تشکل های مردم نهاد برای فرهنگسازی اصلاح الگوی مصرف آب فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان آیت الله سید کاظم نورمفیدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گفت: هرچه بتواند فرهنگ را اصلاح کند باید مطرح و انجام شود.

وی افزود: در مساله آب هم باید به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند که وضعیت آب چگونه است.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: این جلسه شورای فرهنگ عمومی است و آن چیزهایی که احساس می‌کنیم مشکل فرهنگی است و جزو فرهنگ حاکم برجامعه است باید بررسی شود.

آیت الله نور مفیدی با بیان این که بین علم و ایمان فرق وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است مردم مسئله‌ای را بدانند ولی ایمان نداشته باشند لذا باید موارد را بر دل مردم نشاند.

وی با بیان این که مصرف آب شهری هم باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در عین حال بیشترین آب مصرفی در بخش کشاورزی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان ادامه داد: باید بیشتر نگاه ما به بخش کشاورزی باشد که آن هم مربوط به بخش ساختاری است و ربطی به جلسه فرهنگ عمومی ندارد اما بخش فرهنگی آن نیازمند توجه است و باید در این رابطه برنامه ریزی کرد.

وی اضافه کرد: در مسئله آب می‌توانیم در سطح استان افرادی را پیدا کنیم که محور کار قرار گیرند تا کارهای مردمی انجام دهند تا در جامعه ایجاد فرهنگ شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان سپس به مساله فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی سه پایه اساسی دارد که اگر ریشه‌ای به آن نگاه نشود، به اقتصاد مقاومتی نمی‌رسیم.

وی نخستین مساله را توجه به تولید داخل دانست و افزود: در بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حمایت از تولید داخل تاکید شده است.

امام جمعه گرگان مسئله دیگر را مصرف داخلی و مسئله سوم را هم توجه به بازارهای جهانی دانست و خاطرنشان کرد: تولید کشور مشکلات بسیاری دارد به طوری که فرهنگ تولید به دلیل مشکلات موجود دارد از ذهن‌ها خارج می‌شود و کسی تمایل به سمت تولید ندارد.

وی در خاتمه یادآور شد: شاهدیم افراد به جای تولید به سمت دلالی و دلال بازی می‌روند و چیزهایی که سود آنی بیاورد را انتخاب می‌کنند. در این چند سال گذشته درگیر این مسائل بودیم اما باید تاکید کرد تولید از مسائل پایه اقتصاد مقاومتی است و این که مدام شعار اقتصاد مقاومتی بدهیم فایده ندارد.