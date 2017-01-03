حفر چاه غیرمجاز باعث بروز حادثه در بازار تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی با اشاره به حادثه شب گذشته در منطقه بازار تهران گفت: ساعت ۲۲:۸ شب گذشته حادثه فروکش کردن کف زمین در منطقه بازار تهران، سبزه میدان و مقابل سرای خورشید اعلام شد که بلافاصله ۳ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه بعد از بررسی ها مشخص شد قسمتی از یک معبر فروکش کرده است، افزود: بر اثر بروز این حادثه این معبر در مقابل سرای خورشید به طور کامل تخریب شده است.

وی در خصوص اینکه این حادثه باعث وارد آمدن خسارت به تعداد زیادی از مغازه ها شده است، خاطر نشان کرد: ترک خوردن دیوارها تا خسارت های کلی و تخریب کامل سقف چندین مغازه ها از دیگر موضوعات این حادثه بود.

ملکی با بیان اینکه تنها سرایدار یکی از مغازه ها که یک مرد جوان بود از ناحیه سر مجروح شده است، اظهار کرد: اطلاعات اولیه حاکی بود که افرادی دیگری نیز در این فروکش محبوس هستند اما بررسی آتش نشانان این موضوع را رد کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه علت حادثه عملیات غیراصولی و غیرمجاز حفر چاه در یکی از مغازه ها بوده است، ادامه داد: حفر چاه توسط یکی از رستوران های در این محدوده باعث بروز این حادثه شد.