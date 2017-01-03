دانشگاه فردوسی مرجع تبادل علمی و آموزشی با هند شد

محمدکافی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به سفر نخست وزیر کشور هند به ایران طی چند ماه گذشته و وجود تعامل دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های کشور هند وزارت علوم این دانشگاه را به عنوان مرجع تبادل علمی و آموزشی میان ایران و کشور هند تعیین کرد.

وی افزود: براین اساس تعاملات علمی، آموزشی و تکنولوژیک دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور هند از طریق دانشگاه فردوسی مشهد دنبال و پیگیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: فعالیت های کشور ایران با هند فراتر از فعالیت های علمی و آموزشی است و موضوعات تکنولوژیک نیز مورد توجه است.

کافی اظهار داشت: قرار است دو کشور در حوزه مشارکت در شرکت های دانش بنیان و تبادل تجربیات در این زمینه با یکدیگر فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، کارگاه های علمی و آموزشی مشترک و تبادل استاد و دانشجو میان دو کشور هند و ایران پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همکاری علمی میان دو کشور ایران و هند در حوزه های فناوری اطلاعات، علوم و فناوری زیستی، انرژی و انرژی های تجدید پذیر، مدیریت منابع آب، علوم و فناوری مواد و علوم و فناوری هوافضا صورت می گیرد.