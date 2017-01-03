به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان زنجان،با اشاره به اینکه در استان افرادی بدون شناسنامه وجود ندارد، افزود: همه افرادی که تابعیت ایرانی را دارند سازمان ثبت احوال برای آنها شناسنامه صادر کرده است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: خوشبختانه سازمان ثبت احوال استان زنجان به محض تولد یک نوزاد در کمتر زمان ممکن نسبت به صدور شناسنامه اقدام می کند.

شفیعی تاکید کرد: طی هشت ماهه امسال در استان ۳۸۲۶ فقره ولادت ثبت شده است که به طور میانگین روزانه در استان ۵۶ ولادت ثبت می‌شود و درصد ثبت در مهلت یک سال ولادت در استان ۹۹.۲۶ درصد است و نرخ ولادت استانی ۱۹۱ درصد است.

وی افزود: تخصیص شماره ملی، صدور کارت شناسنامه ملی، ارائه شناسنامه‌های رایانه‌ای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت شناسایی هوشمند از جمله خدمات مکان‌محور این اداره کل است که توسط همکاران این اداره به مردم ارائه می‌شود.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان با بیان اینکه در استان زنجان مسائل اعتیاد و اقتصادی عوامل مهم در طلاق است، تصریح کرد: طی ۸ ماهه امسال یک‌هزار و ۵۸۱ واقعه طلاق رخ داده است و نرخ استانی طلاق ۲.۲ درصد است، یعنی از هر هزار نفر ۲ نفر طلاق می‌گیرند.