۳ تولید کننده کرمانشاهی بخش کشاورزی معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در حاشیه جشنواره در سی و یکمین دوره انتخاب و معرفی نمونه‌های ملی کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، روسای سازمان های جهادکشاورزی و جمعی از فعالان عرصه تولید کشاورزی و در مرکز همایش ‌های بین ‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: پس از بررسی کمیته انتخاب نمونه های ملی وزارت جهاد کشاورزی، ۳ تولید کننده از استان کرمانشاه در رشته های کشت و صنعت نمونه کشاورزی، گوسفند دار نمونه و زن کارآفرین نمونه روستایی به عنوان نمونه ملی انتخاب شدند.

وی از جمله دلایل انتخاب این نمونه‌ها در سطح ملی را مدیریت بهینه و بهره وری تولید در اراضی کشاورزی دانست و تصریح کرد: اقداماتی چون صادرات محصول به خارج از کشور و ورود ارز به داخل کشور، ارائه فعالیت های ترویجی با مشارکت جهاد کشاورزی، بازاریابی و بازار رسانی محصولات تولیدی، کاربـرد تکنیک هـای نویـن در پـرورش گوسـفند در راسـتای بهبـود راندمـان تولیدمثـل در گله، دارا بودن گله یکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتیپی توده نژاد شاخص منطقه نژاد سنجابی و... از ملاک ‌های اصلی انتخاب آنها بوده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه گفت: تیمور صفایی ساکن روستای قیسوند بخش کوزران شهرستان کرمانشاه دارای دامداری با ظرفیت ۳۰۰ راس دام است، از جمله منتخبین نمونه کرمانشاهی در این جشنواره بود.

وی اعمال مدیریت صحیح را یکی از مهمترین ویژگی‌های منتخبین ملی برشمرد و افزود: این تولید کننده برتر دارا بودن گله یکدست و سالم منطبق بر مشخصات فتوتیپی توده نژاد شاخص منطقه (نژاد سنجابی)، دارا بودن ساختمان و تأسیسات مناسب و اصولی جهت پرورش دام با توجه به آب و هوای منطقه، کاربـرد تکنیکهـای نویـن در پـرورش گوسـفند شـامل همزمان سـازی فحلـی، تلقیـح مصنوعـی و زایـش خـارج فصل در راسـتای بهبـود راندمـان تولیدمثـل در گله، دارا بـودن زمیـن مرتـع بـه میـزان ۵۰هکتـار بـه صورت مشـاع بـه منظور تأمین بخشـی از خوراک دامهـا، دارا بودن مکان بهداشتی مناسب برای گله ها توانست رتبه برتر کشوری را از سوی وزارت جهاد کشاورزی کسب و به گوسفند دار نمونه ی کشوری انتخاب شود.

شهبازی گفت: منتخب دیگر استان سید مظفر عبداله از دهستان الهیار خانی شهرستان کرمانشاه بوده که به عنوان نمونه کشوری واحد کشت و صنعت کشاورزی انتخاب شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه افزود: این مدیر واحد ضمن مدیریت بهینه و بهره وری تولید در اراضی کشاورزی، به ایجاد چرخه کامل تولید، فرآوری و عرضه رب و فرآورده های آن از ابتدا تا انتها اقدام کرده است.

وی دارا بودن ماشـین آلات کشـاورزی مـدرن بـه منظور انجـام فعالیتهای تولیدی در سـطح اراضی تحت پوشـش و ارائـه خدمات مکانیزاسـیون به اعضای شـرکت، اخذ بالاترین نمره ارزشیابی در سال مورد نظر در بین شرکت های کشت و صنعت خصوصی، ارائه فعالیت های ترویجی با مشارکت مدیریت شهرستان، ارائه بهترین عملکرد تولید در هکتار گوجه فرنگی و صادرات محصول به خارج از کشور و ورود ارز به داخل کشور موفق به کسب جایگاه نمونه کشوری شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در ادامه خانم روژین پژوهنده را منتخب سوم استان معرفی کرد که ساکن شهرستان صحنه بوده و به عنوان زن کار آفرین نمونه روستایی موفق سال ۹۵در سطح کشور انتخاب شده است.

وی تصریح کرد: این کشاورز نمونه توانسته ارتباط موثری با سـایر ادارات مرتبط (امور عشـایر، بخشـداری، مدیریت جهاد کشـاورزی و...) در بهبود وضعیت تولید دست یابد.

شهبازی افزودک این بانوی کارآفرین با راه اندازی تشکل اقتصادی (صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری)، آموزش زنان روستایی از طریق همکاری با اداره فنی و حرفه ای استان، بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی زنان عشایر منطقه، تـلاش در جهـت افزایـش درآمـد خانـوار عشـایر از طریـق ایجـاد کارگاه هـای تولیـدی بـه منظـور کاهـش تخریـب منابـع طبیعی، معتمد محلی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موفق به کسب رتبه برتر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: درسـال زراعی ۹۴-۹۵ فعالیت سـتاد شناسـایی، انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشـاورزی براسـاس روال همـه سـاله از شـروع فصـل زراعـی آغاز شـده و سـتادهای شهرسـتانی و استانی بـر حسـب وظیفه مندی خاص خـود بـه شناسـایی و ثبت نـام از داوطلبـان و کاندیداهـای برتـر در سـطوح و رشـته های مختلـف اقـدام کردند.

شهبازی خاطرنشان کرد: در ایـن سـال، فعالیـت شناسـایی در شهرستان های گرمسـیری از فروردیـن مـاه و در سـایر شهرستان ها به طور رسـمی از تیرمـاه آغاز شـد.

وی گفت: شهرستان های استان، براسـاس تقویـم زمانـی در ۴مرحلـه اصلـی و یک مرحلـه نهایی (جمعـاً در ۵مرحلـه) اقدامات مربـوط بـه شناسـایی، انتخـاب و معرفـی نفـرات برتـر به سـتاد سازمان را عملیاتـی کردند و در مجموع بیش از۲۰۰ فـرم دردبیرخانه سـتاد سازمان دریافت گردید.

شهبازی افزود: فرم‌ها پـس از ثبـت در دبیرخانـه سـتاد بـرای بررسـی فنی و کارشناسـی به کمیته هـای فنی و تخصصـی داوری ارسـال شد و در نهایت تعدا د ۵۹ فرم مورد تایید قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: از مجمـوع تعـداد ۵۹ فرم تاییـد شـده، شهرستان کرمانشاه با۲۰ نفر بیشترین و شهرستان های جوانرود، گیلان غرب و سنقروکلیایی (هرکدام یک نمونه) کمترین نمونه را در بخش کشاورزی استان احراز کرده اند.