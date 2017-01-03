تمام آنچه که سرمربی خارجی تیم ملی بوکس باید بداند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بوکس بعد از ناکامی در المپیک ریو تصمیم گرفت تا هدایت تیم ملی را به سرمربی خارجی بسپارد. مذاکرات با گزینه های خارجی از همان شهریور آغاز شد و سرانجام در آبان ۹۶ دو مربی کوبایی گزینه های نهایی هدایت تیم ملی بوکس معرفی شدند. البته در ادامه تنها یکی از آنها به ایران دعوت شد تا پس از زمانی نسبتا طولانی «باربارو فرناندز خیمنز» بامداد دوشنبه وارد کشور شد.

بوکس ایران پیش از این هم سابقه همکاری با سرمربیان خارجی را دارد که آخرین آن «وینکوف» اوکراینی بود که علیرغم عملکرد نسبتا مطلوب، پیش از المپیک ۲۰۱۶ از هدایت تیم ملی کنار گذاشته شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی ویژگی ها و شاخصه ها در بوکس ایران مانع موفقیت مربیان خارجی است. این همان مواردی است که خیمنز کوبایی برای بقا و البته موفقیت در بوکس ایران باید بداند:

۱- جیب بوکس ایران خالی است. خیمنز باید بداند یکی از مهمترین دلایل جذبش هم همین مورد بوده یعنی دستمزد نه چندان بالای او. بنابراین این مربی کوبایی باید دور اردوهای هزینه بر به ویژه در خارج از کشور را خط بکشد. تهیه مکمل و تغذیه گران هم از عهده فدراسیون خارج است.خیمنز باید با همین مجموعه انقلاب و نهایتا چند اردوی داخلی و شاید چند اعزام نه چندان گران به کار خود ادامه دهد. فدراسیون بوکس با او همکاری خواهد کرد اما در حد شرایط مالی خود.

۲- خیمنز باید بداند احاطه و کنترل مربیان داخلی یکی از مهمترین اولویتهای وی در بوکس ایران است. او هنوز نیامده چند دستیار در کنار خود می بیند که شاید برخی از دستیاران، سرمربی را قبول نداشته باشند! خیمنز باید خشت اول را محکم بنا نهد وگرنه شاید روزی کار به جایی رسد که وی به عنوان تماشاگر شاهد تمرین دادن مربیان داخلی به بوکسورها باشد!

۳- رقابتهای قهرمانی کشور ملاک اصلی فدراسیون برای دعوت بوکسورها به تیم ملی بود اما بسیاری از چهره های سرشناس از جمله احسان روزبهانی به اردوی تیم ملی دعوت نشدند. حالا این سیاست و مهارت ویژه خیمنز را می طلبد تا به گونه ای نه اجازه دهد ورزشکار سالاری شود و نه بگذارد مهره ای بسوزد.

۴- بوکس و البته ورزش ایران نتیجه گراست. سرمربی کوبایی باید بداند به اندازه استعدادیابی و کشف پدیده، باید در اندیشه کسب نتیجه به ویژه در قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی باشد. وگرنه پیش از آنکه پدیده های تازه اش رونمایی شوند با بوکس ایران خداحافظی خواهد کرد.

۵- شاید آخرین نکته ای که فرناندز کوبایی باید بداند این است که هرگز وارد حاشیه و چند دستگی بوکس ایران نشود. او می تواند از داشته های بوکس ایران هم برای اثبات فن و دانش خود بهره ببرد و هم قربانی اختلافات داخلی بوکس ایران نشود. ضمن اینکه خیمنز از همین حالا باید به فکر سه ستاره شدن خود باشد.